І де там про вбивство?
Як бачим вбивство придумано цим вилупком.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 08 жов, 2020 07:40
І де там про вбивство?
Як бачим вбивство придумано цим вилупком.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 07:43
упоротий Пашинян теж так спробував збрехати, не вийшло.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 08:10
Ты не в теме, про эти зверства армян в 90-е пишут и сами армянские террористы.
Да и сейчас они расстреливают пленных азербайджанцев.
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