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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 08 жов, 2020 07:40
Schmit написав:
З заголовками він звичайно перегинає, але в цілому його відео об'єктивні.
Краще вкажи, де він збрехав, щоб не бути голослівним.
І де там про вбивство?
Як бачим вбивство придумано цим вилупком.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 07:43
Tegularius написав:
Армения ничего не оккупировала, и не аннексировала Карабах. Карабахские армяне провозгласили независимость в 1991 году одновременно с государством Азербайджан. Армяне проживали на территории Карабаха более 2500 лет и всегда составляли там абсолютное большинство.
упоротий Пашинян теж так спробував збрехати, не вийшло.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 08:10
Tegularius написав:
То, что вы описали, делали в 1915 году турки и кавказские татары (народа "азербайджанцы" тогда еще не существовало) в отношении более чем миллиона армян. Геноцид армян признан десятками стран мира, включая США, Канаду, большинство стран Евросоюза. Самих же армян никто ни в чем не обвиняет, кроме азербайджанской пропаганды.
Ты не в теме, про эти зверства армян в 90-е пишут и сами армянские террористы.
Да и сейчас они расстреливают пленных азербайджанцев.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 08:18
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 08:21
unicdima написав: Schmit написав:
З заголовками він звичайно перегинає, але в цілому його відео об'єктивні.
Краще вкажи, де він збрехав, щоб не бути голослівним.
І де там про вбивство?
Як бачим вбивство придумано цим вилупком.
Коротше кажучи претензія тільки до гіперболізованого заголовка. До суті відео заперечень немає?
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Додано: Чет 08 жов, 2020 08:27
Schmit написав:
Коротше кажучи претензія тільки до гіперболізованого заголовка. До суті відео заперечень немає?
Так в цьому вся суть відео, а виявляється, що про вбивство там нічого немає і це лише фантазія цбого вилупка.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 08:36
unicdima написав: Schmit написав:
Коротше кажучи претензія тільки до гіперболізованого заголовка. До суті відео заперечень немає?
Так в цьому вся суть відео, а виявляється, що про вбивство там нічого немає і це лише фантазія цбого вилупка.
Ні, вся суть не в цьому. Ти так нічого і не зрозумів.
Ну добре, ось тобі відео без гіпербол. Не соромно за вибір?
Востаннє редагувалось Schmit
в Чет 08 жов, 2020 08:41, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 08:37
Tegularius написав: unicdima написав:
порохоботи так і не відповіли, вони за армян чи азербайджанців?
Глупый вопрос, разумеется за Азербайджан.
Армения - демократическое государство, со свободой слова и всеми политическими свободами. Где народ может снести коррумпированную власть, где крупнейший олигарх и бывший президент (кстати, близкий друг Путина) сажаются в тюрьму за воровство у народа.
Азербайджан - авторитарное государство с культом личности, отсутствием оппозиции и гражданских свобод. Ильхам Алиев единолично правит 17 лет, унаследовав власть от отца - первого секретаря ЦК. Назначив жену первым вице-президентом.
Порохоботам, разумеется, ближе азербайджанская ролевая модель. С культом личности,без свободы слова. Даже здесь они это выказывают, удаляя посты с критикой их кумира.
Следует добавить еще что Армения - христианская страна(оплот христианства на Кавказе), а Азербайджан - это мусульмане.
Но порохоботам с их армовиром, ближе конечно ислам, веди именно про него в их лозунгах слово "вера".
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Чет 08 жов, 2020 08:51
Что-то в нашей голосовалочке никто не хочет за Слуг голосовать.
Как не вспомнить один известный мэм - Это фиаско, братан (С)
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Чет 08 жов, 2020 08:54
freeze написав:
Что-то в нашей голосовалочке никто не хочет за Слуг голосовать.
Но есть за шария=ОПЗЖ и это печально. Слуги все таки меньшее зло.
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