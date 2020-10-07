RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6642664366446645>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 22
1. Слуга народу
0
0
2. ОПЗЖ
0
0
3. ЄС
50%
11
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
14%
3
8. Свобода
0
0
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
18%
4
10. Інші партії
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 07:40

  Schmit написав:З заголовками він звичайно перегинає, але в цілому його відео об'єктивні.
Краще вкажи, де він збрехав, щоб не бути голослівним.

І де там про вбивство?
Як бачим вбивство придумано цим вилупком.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 865
З нами з: 10.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 07:43

  Tegularius написав:Армения ничего не оккупировала, и не аннексировала Карабах. Карабахские армяне провозгласили независимость в 1991 году одновременно с государством Азербайджан. Армяне проживали на территории Карабаха более 2500 лет и всегда составляли там абсолютное большинство.


упоротий Пашинян теж так спробував збрехати, не вийшло.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 865
З нами з: 10.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:10

  Tegularius написав:То, что вы описали, делали в 1915 году турки и кавказские татары (народа "азербайджанцы" тогда еще не существовало) в отношении более чем миллиона армян. Геноцид армян признан десятками стран мира, включая США, Канаду, большинство стран Евросоюза. Самих же армян никто ни в чем не обвиняет, кроме азербайджанской пропаганды.

Ты не в теме, про эти зверства армян в 90-е пишут и сами армянские террористы.
Да и сейчас они расстреливают пленных азербайджанцев.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 865
З нами з: 10.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:18

Re: Політичні дискусії

https://novayagazeta.ru/articles/2020/1 ... hnyh-vorot
цікаво, рекомендую почитати.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 865
З нами з: 10.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:21

  unicdima написав:
  Schmit написав:З заголовками він звичайно перегинає, але в цілому його відео об'єктивні.
Краще вкажи, де він збрехав, щоб не бути голослівним.

І де там про вбивство?
Як бачим вбивство придумано цим вилупком.

Коротше кажучи претензія тільки до гіперболізованого заголовка. До суті відео заперечень немає?
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1694
З нами з: 08.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:27

  Schmit написав:Коротше кажучи претензія тільки до гіперболізованого заголовка. До суті відео заперечень немає?

Так в цьому вся суть відео, а виявляється, що про вбивство там нічого немає і це лише фантазія цбого вилупка.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 865
З нами з: 10.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:36

  unicdima написав:
  Schmit написав:Коротше кажучи претензія тільки до гіперболізованого заголовка. До суті відео заперечень немає?

Так в цьому вся суть відео, а виявляється, що про вбивство там нічого немає і це лише фантазія цбого вилупка.

Ні, вся суть не в цьому. Ти так нічого і не зрозумів.
Ну добре, ось тобі відео без гіпербол. Не соромно за вибір?
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 08 жов, 2020 08:41, всього редагувалось 2 разів.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1694
З нами з: 08.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:37

  Tegularius написав:
  unicdima написав:порохоботи так і не відповіли, вони за армян чи азербайджанців?

Глупый вопрос, разумеется за Азербайджан.
Армения - демократическое государство, со свободой слова и всеми политическими свободами. Где народ может снести коррумпированную власть, где крупнейший олигарх и бывший президент (кстати, близкий друг Путина) сажаются в тюрьму за воровство у народа.

Азербайджан - авторитарное государство с культом личности, отсутствием оппозиции и гражданских свобод. Ильхам Алиев единолично правит 17 лет, унаследовав власть от отца - первого секретаря ЦК. Назначив жену первым вице-президентом.

Порохоботам, разумеется, ближе азербайджанская ролевая модель. С культом личности,без свободы слова. Даже здесь они это выказывают, удаляя посты с критикой их кумира.


Следует добавить еще что Армения - христианская страна(оплот христианства на Кавказе), а Азербайджан - это мусульмане.

Но порохоботам с их армовиром, ближе конечно ислам, веди именно про него в их лозунгах слово "вера".
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 3236
З нами з: 26.03.16
Подякував: 171 раз.
Подякували: 979 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:51

Что-то в нашей голосовалочке никто не хочет за Слуг голосовать.

Как не вспомнить один известный мэм - Это фиаско, братан (С)
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18610
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4464 раз.
Подякували: 7184 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:54

  freeze написав:Что-то в нашей голосовалочке никто не хочет за Слуг голосовать.

Но есть за шария=ОПЗЖ и это печально. Слуги все таки меньшее зло.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1694
З нами з: 08.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6642664366446645>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25771)
08.10.2020 09:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.