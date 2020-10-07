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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 08 жов, 2020 09:05
Schmit написав: freeze написав:
Что-то в нашей голосовалочке никто не хочет за Слуг голосовать.
Но есть за шария=ОПЗЖ и это печально. Слуги все таки меньшее зло.
Клеймо предателя избирателей, не исполняющих своих предвыборные обещания, повисло на Слугах.
Сильно уменьшившийся за последний год рейтинг Слуг держится еще на некоей харизме Зеленского для домохозяек. Говорит-то Зеленский до сих пор одно и часто правильно и самозабвенно, а делает противоположное.
Убери сейчас сладкие речи Зеленского, и выяснится, что в монокоалиции мегапартии пустота, разброд и ни одного лидера, и плюс ацкая смесь-компиляция всех взглядов - от сторонников Нацкорпуса до сторонников ОПЗЖ.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Чет 08 жов, 2020 09:11
freeze написав:
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Убери сейчас сладкие речи Зеленского, и выяснится, что в монокоалиции мегапартии пустота, разброд и ни одного лидера, и плюс ацкая смесь-компиляция всех взглядов - от сторонников Нацкорпуса до сторонников ОПЗЖ.
Так их ведь и набирали "по объявлению".
Вот и набрали разной швали.
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Чет 08 жов, 2020 09:32
При прокручивании последних соцопросов от основных социологических наших организаций выясняется, что лишь в семи областных центрах идущие под знаменем Слуг народа проходят во второй тур выборов мэров.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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