Коротше кажучи претензія тільки до гіперболізованого заголовка. До суті відео заперечень немає?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 08 жов, 2020 08:21
Коротше кажучи претензія тільки до гіперболізованого заголовка. До суті відео заперечень немає?
Додано: Чет 08 жов, 2020 08:36
Ні, вся суть не в цьому. Ти так нічого і не зрозумів.
Ну добре, ось тобі відео без гіпербол. Не соромно за вибір?
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 08 жов, 2020 08:41, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 08 жов, 2020 08:37
Следует добавить еще что Армения - христианская страна(оплот христианства на Кавказе), а Азербайджан - это мусульмане.
Но порохоботам с их армовиром, ближе конечно ислам, веди именно про него в их лозунгах слово "вера".
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Чет 08 жов, 2020 08:51
Что-то в нашей голосовалочке никто не хочет за Слуг голосовать.
Как не вспомнить один известный мэм - Это фиаско, братан (С)
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 08 жов, 2020 08:54
Додано: Чет 08 жов, 2020 09:05
Клеймо предателя избирателей, не исполняющих своих предвыборные обещания, повисло на Слугах.
Сильно уменьшившийся за последний год рейтинг Слуг держится еще на некоей харизме Зеленского для домохозяек. Говорит-то Зеленский до сих пор одно и часто правильно и самозабвенно, а делает противоположное.
Убери сейчас сладкие речи Зеленского, и выяснится, что в монокоалиции мегапартии пустота, разброд и ни одного лидера, и плюс ацкая смесь-компиляция всех взглядов - от сторонников Нацкорпуса до сторонников ОПЗЖ.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 08 жов, 2020 09:11
Так их ведь и набирали "по объявлению".
Вот и набрали разной швали.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Чет 08 жов, 2020 09:32
Re: Політичні дискусії
При прокручивании последних соцопросов от основных социологических наших организаций выясняется, что лишь в семи областных центрах идущие под знаменем Слуг народа проходят во второй тур выборов мэров.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 08 жов, 2020 10:15
Re: Політичні дискусії
хороший анализ по постсовку
с 30мин
Додано: Чет 08 жов, 2020 10:24
Естественно, такие технологии не рождаются на пустом месте. Но согласитесь, скорость 100 км/МИНУТУ (и это еще с учетом подъема на высоту 40 км и атаки на цель с этой высоты) - более чем впечатляет. А работающий гиперзвуковой ПВРД - технологический прорыв на уровне самого переднего края науки. Да и стратегическая ситуация меняется. При обнародованной дальности полета (до 1000 км), скорости и боевой нагрузке (до 400 кг -400 кт в ядерном эквиваленте)подлетное время до Северо-Американского континента с АПЛ в Тихом океане или Атлантике сокращается буквально до нескольких минут при полном отсутствии средств ПВО, способных перехватить такую угрозу.
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