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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6642664366446645>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 6 5 23
1. Слуга народу
0
0
2. ОПЗЖ
0
0
3. ЄС
48%
11
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
17%
4
8. Свобода
0
0
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
17%
4
10. Інші партії
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:21

  unicdima написав:
  Schmit написав:З заголовками він звичайно перегинає, але в цілому його відео об'єктивні.
Краще вкажи, де він збрехав, щоб не бути голослівним.

І де там про вбивство?
Як бачим вбивство придумано цим вилупком.

Коротше кажучи претензія тільки до гіперболізованого заголовка. До суті відео заперечень немає?
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:36

  unicdima написав:
  Schmit написав:Коротше кажучи претензія тільки до гіперболізованого заголовка. До суті відео заперечень немає?

Так в цьому вся суть відео, а виявляється, що про вбивство там нічого немає і це лише фантазія цбого вилупка.

Ні, вся суть не в цьому. Ти так нічого і не зрозумів.
Ну добре, ось тобі відео без гіпербол. Не соромно за вибір?
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 08 жов, 2020 08:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:37

  Tegularius написав:
  unicdima написав:порохоботи так і не відповіли, вони за армян чи азербайджанців?

Глупый вопрос, разумеется за Азербайджан.
Армения - демократическое государство, со свободой слова и всеми политическими свободами. Где народ может снести коррумпированную власть, где крупнейший олигарх и бывший президент (кстати, близкий друг Путина) сажаются в тюрьму за воровство у народа.

Азербайджан - авторитарное государство с культом личности, отсутствием оппозиции и гражданских свобод. Ильхам Алиев единолично правит 17 лет, унаследовав власть от отца - первого секретаря ЦК. Назначив жену первым вице-президентом.

Порохоботам, разумеется, ближе азербайджанская ролевая модель. С культом личности,без свободы слова. Даже здесь они это выказывают, удаляя посты с критикой их кумира.


Следует добавить еще что Армения - христианская страна(оплот христианства на Кавказе), а Азербайджан - это мусульмане.

Но порохоботам с их армовиром, ближе конечно ислам, веди именно про него в их лозунгах слово "вера".
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:51

Что-то в нашей голосовалочке никто не хочет за Слуг голосовать.

Как не вспомнить один известный мэм - Это фиаско, братан (С)
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:54

  freeze написав:Что-то в нашей голосовалочке никто не хочет за Слуг голосовать.

Но есть за шария=ОПЗЖ и это печально. Слуги все таки меньшее зло.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 09:05

  Schmit написав:
  freeze написав:Что-то в нашей голосовалочке никто не хочет за Слуг голосовать.

Но есть за шария=ОПЗЖ и это печально. Слуги все таки меньшее зло.


Клеймо предателя избирателей, не исполняющих своих предвыборные обещания, повисло на Слугах.
Сильно уменьшившийся за последний год рейтинг Слуг держится еще на некоей харизме Зеленского для домохозяек. Говорит-то Зеленский до сих пор одно и часто правильно и самозабвенно, а делает противоположное.
Убери сейчас сладкие речи Зеленского, и выяснится, что в монокоалиции мегапартии пустота, разброд и ни одного лидера, и плюс ацкая смесь-компиляция всех взглядов - от сторонников Нацкорпуса до сторонников ОПЗЖ. :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 09:11

  freeze написав:.
Убери сейчас сладкие речи Зеленского, и выяснится, что в монокоалиции мегапартии пустота, разброд и ни одного лидера, и плюс ацкая смесь-компиляция всех взглядов - от сторонников Нацкорпуса до сторонников ОПЗЖ. :mrgreen:


Так их ведь и набирали "по объявлению".
Вот и набрали разной швали.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 09:32

Re: Політичні дискусії

При прокручивании последних соцопросов от основных социологических наших организаций выясняется, что лишь в семи областных центрах идущие под знаменем Слуг народа проходят во второй тур выборов мэров.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:15

Re: Політичні дискусії

хороший анализ по постсовку
https://www.youtube.com/watch?v=jqml_2pj2ww
с 30мин
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:24

  Тракторист написав:
  Волгарь написав:Про уровень технологии, необходимый для его создания, скромно умолчим.

вы также скромно умолчали, что 2/3 технологий и идей в этом двигателе это наследие СССР, так как эта технология начала развиваться больше 50 лет назад, а первые испытания гиперзвуковых ракет были произведены ещё в 70-х годах...

Естественно, такие технологии не рождаются на пустом месте. Но согласитесь, скорость 100 км/МИНУТУ (и это еще с учетом подъема на высоту 40 км и атаки на цель с этой высоты) - более чем впечатляет. А работающий гиперзвуковой ПВРД - технологический прорыв на уровне самого переднего края науки. Да и стратегическая ситуация меняется. При обнародованной дальности полета (до 1000 км), скорости и боевой нагрузке (до 400 кг -400 кт в ядерном эквиваленте)подлетное время до Северо-Американского континента с АПЛ в Тихом океане или Атлантике сокращается буквально до нескольких минут при полном отсутствии средств ПВО, способных перехватить такую угрозу.
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