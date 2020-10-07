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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 08 жов, 2020 08:51
Что-то в нашей голосовалочке никто не хочет за Слуг голосовать.
Как не вспомнить один известный мэм - Это фиаско, братан (С)
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: Чет 08 жов, 2020 08:54
freeze написав:
Что-то в нашей голосовалочке никто не хочет за Слуг голосовать.
Но есть за шария=ОПЗЖ и это печально. Слуги все таки меньшее зло.
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Schmit
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Додано: Чет 08 жов, 2020 09:05
Schmit написав: freeze написав:
Что-то в нашей голосовалочке никто не хочет за Слуг голосовать.
Но есть за шария=ОПЗЖ и это печально. Слуги все таки меньшее зло.
Клеймо предателя избирателей, не исполняющих своих предвыборные обещания, повисло на Слугах.
Сильно уменьшившийся за последний год рейтинг Слуг держится еще на некоей харизме Зеленского для домохозяек. Говорит-то Зеленский до сих пор одно и часто правильно и самозабвенно, а делает противоположное.
Убери сейчас сладкие речи Зеленского, и выяснится, что в монокоалиции мегапартии пустота, разброд и ни одного лидера, и плюс ацкая смесь-компиляция всех взглядов - от сторонников Нацкорпуса до сторонников ОПЗЖ.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: Чет 08 жов, 2020 09:11
freeze написав:
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Убери сейчас сладкие речи Зеленского, и выяснится, что в монокоалиции мегапартии пустота, разброд и ни одного лидера, и плюс ацкая смесь-компиляция всех взглядов - от сторонников Нацкорпуса до сторонников ОПЗЖ.
Так их ведь и набирали "по объявлению".
Вот и набрали разной швали.
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Чет 08 жов, 2020 09:32
При прокручивании последних соцопросов от основных социологических наших организаций выясняется, что лишь в семи областных центрах идущие под знаменем Слуг народа проходят во второй тур выборов мэров.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: Чет 08 жов, 2020 10:15
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Додано: Чет 08 жов, 2020 10:24
Тракторист написав: Волгарь написав:
Про уровень технологии, необходимый для его создания, скромно умолчим.
вы также скромно умолчали, что 2/3 технологий и идей в этом двигателе это наследие СССР, так как эта технология начала развиваться больше 50 лет назад, а первые испытания гиперзвуковых ракет были произведены ещё в 70-х годах...
Естественно, такие технологии не рождаются на пустом месте. Но согласитесь, скорость 100 км/МИНУТУ (и это еще с учетом подъема на высоту 40 км и атаки на цель с этой высоты) - более чем впечатляет. А работающий гиперзвуковой ПВРД - технологический прорыв на уровне самого переднего края науки. Да и стратегическая ситуация меняется. При обнародованной дальности полета (до 1000 км), скорости и боевой нагрузке (до 400 кг -400 кт в ядерном эквиваленте)подлетное время до Северо-Американского континента с АПЛ в Тихом океане или Атлантике сокращается буквально до нескольких минут при полном отсутствии средств ПВО, способных перехватить такую угрозу.
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Волгарь
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Додано: Чет 08 жов, 2020 10:30
Волгарь написав: Тракторист написав: Волгарь написав:
Про уровень технологии, необходимый для его создания, скромно умолчим.
вы также скромно умолчали, что 2/3 технологий и идей в этом двигателе это наследие СССР, так как эта технология начала развиваться больше 50 лет назад, а первые испытания гиперзвуковых ракет были произведены ещё в 70-х годах...
Естественно, такие технологии не рождаются на пустом месте. Но согласитесь, скорость 100 км/МИНУТУ (и это еще с учетом подъема на высоту 40 км и атаки на цель с этой высоты) - более чем впечатляет. А работающий гиперзвуковой ПВРД - технологический прорыв на уровне самого переднего края науки. Да и стратегическая ситуация меняется. При обнародованной дальности полета (до 1000 км), скорости и боевой нагрузке (до 400 кг -400 кт в ядерном эквиваленте)подлетное время до Северо-Американского континента с АПЛ в Тихом океане или Атлантике сокращается буквально до нескольких минут при полном отсутствии средств ПВО, способных перехватить такую угрозу.
И кто-то ещё будет отрицать, что рф шизанулась на разжигании войны и представляет угрозу всему цивилизованному миру.
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Faceless
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Додано: Чет 08 жов, 2020 10:41
unicdima написав:
https://novayagazeta.ru/articles/2020/10/07/87416-voyna-u-yuzhnyh-vorot
цікаво, рекомендую почитати.
Дякую. Із статті:
После передышки в первой половине дня 6 октября вечером и ночью Степанакерт снова сильно обстреливали. Утром 7 октября все началось сначала. Местные жители и журналисты рассчитывают, что усиление обстрелов связано с тем, что Азербайджан старается как можно дальше отодвинуть линию фронта перед скорым перемирием, которое может быть достигнуто к заседанию межправительственной комиссии ЕАЭС, которое пройдет в Ереване 9 октября с участием премьера России Михаила Мишустина. Недаром в среду о войне подробно высказался и президент Владимир Путин.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Чет 08 жов, 2020 11:56
Естественно, такие технологии не рождаются на пустом месте. Но согласитесь, скорость 100 км/МИНУТУ (и это еще с учетом подъема на высоту 40 км и атаки на цель с этой высоты) - более чем впечатляет. А работающий гиперзвуковой ПВРД - технологический прорыв на уровне самого переднего края науки. Да и стратегическая ситуация меняется. При обнародованной дальности полета (до 1000 км), скорости и боевой нагрузке (до 400 кг -400 кт в ядерном эквиваленте)подлетное время до Северо-Американского континента с АПЛ в Тихом океане или Атлантике сокращается буквально до нескольких минут при полном отсутствии средств ПВО, способных перехватить такую угрозу.
И кто-то ещё будет отрицать, что рф шизанулась на разжигании войны и представляет угрозу всему цивилизованному миру.
Теперь у цивилизованного (читай евроантлантического мира, в котором проживает максимум 1/7 населения планеты) будет время (видимо, не очень много) хорошенько задуматься о том, стоит ли дальше раскручивать спираль напряженности если подлетное время от Калининграда до Лондона сократится до 8-10-ти минут, до Берлина вообще до 4-5-ти. Ведь по-другому, увы, этот мир не понимает.
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Волгарь
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