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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6642664366446645 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 5.8 5 24 1. Слуга народу 0 0 2. ОПЗЖ 0 0 3. ЄС 50% 12 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 17% 4 8. Свобода 0 0 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 17% 4 10. Інші партії 17% 4 Всього голосів : 24 Додано: Чет 08 жов, 2020 12:09 Re: Політичні дискусії Волгарь написав: если подлетное время от Калининграда до Лондона сократится до 8-10-ти минут, до Берлина вообще до 4-5-ти. Ведь по-другому, увы, этот мир не понимает. если подлетное время от Калининграда до Лондона сократится до 8-10-ти минут, до Берлина вообще до 4-5-ти. Ведь по-другому, увы, этот мир не понимает. Дядя - ти дурак?

1 Ще 40 років тому , всю Землю можна було знищити десяток разів,вже тоді існуючим озброєнням

То що дасть виграш в 1-2 хвилини для педераційників?

Адже вони все одно стрімкими колонами в рай...як твердить верховне пуйло

2 Як зменшився час підльоту простих ракет з стратегічних бомбардувальників,які періодично знаходяться в небі України?

На тих самих пару хвилин?



Тому

Не лякай і ляканим не будеш...

Памятаєш як ти хвастався акціями грязьпрому..і як тепер ?

Тепер ти хвастаєшся намальованими ракетами

Чи завтра будеш хвастатись? Тим що пайку хліба обрізали менші ніж для інших?

Для усіх до 200 грам в добу. а тобі тільки до 250 ? Дядя - ти дурак?1 Ще 40 років тому , всю Землю можна було знищити десяток разів,вже тоді існуючим озброєннямТо що дасть виграш в 1-2 хвилини для педераційників?Адже вони все одно стрімкими колонами в рай...як твердить верховне пуйло2 Як зменшився час підльоту простих ракет з стратегічних бомбардувальників,які періодично знаходяться в небі України?На тих самих пару хвилин?ТомуНе лякай і ляканим не будеш...Памятаєш як ти хвастався акціями грязьпрому..і як тепер ?Тепер ти хвастаєшся намальованими ракетамиЧи завтра будеш хвастатись? Тим що пайку хліба обрізали менші ніж для інших?Для усіх до 200 грам в добу. а тобі тільки до 250 ? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23402 З нами з: 15.01.09 Подякував: 186 раз. Подякували: 2400 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 жов, 2020 12:20 Волгарь написав: Естественно, такие технологии не рождаются на пустом месте. Но согласитесь, скорость 100 км/МИНУТУ (и это еще с учетом подъема на высоту 40 км и атаки на цель с этой высоты) - более чем впечатляет. А работающий гиперзвуковой ПВРД - технологический прорыв на уровне самого переднего края науки. Да и стратегическая ситуация меняется. При обнародованной дальности полета (до 1000 км), скорости и боевой нагрузке (до 400 кг -400 кт в ядерном эквиваленте)подлетное время до Северо-Американского континента с АПЛ в Тихом океане или Атлантике сокращается буквально до нескольких минут при полном отсутствии средств ПВО, способных перехватить такую угрозу.

И кто-то ещё будет отрицать, что рф шизанулась на разжигании войны и представляет угрозу всему цивилизованному миру.

Теперь у цивилизованного (читай евроантлантического мира, в котором проживает максимум 1/7 населения планеты) будет время (видимо, не очень много) хорошенько задуматься о том, стоит ли дальше раскручивать спираль напряженности если подлетное время от Калининграда до Лондона сократится до 8-10-ти минут, до Берлина вообще до 4-5-ти. Ведь по-другому, увы, этот мир не понимает. Теперь у цивилизованного (читай евроантлантического мира, в котором проживает максимум 1/7 населения планеты) будет время (видимо, не очень много) хорошенько задуматься о том, стоит ли дальше раскручивать спираль напряженности если подлетное время от Калининграда до Лондона сократится до 8-10-ти минут, до Берлина вообще до 4-5-ти.



ну да, зате "цивілізована" раша буде всіх лякати, брязкаючи зброєю, яка ще не факт що і взагалі існує інакше ніж в уяві певних персонажів.і при цьому забуваючи що час підльоту скорочується в обидва боки . а виділене взагалі шедевр. нижнєгорьковєц з бодуна щось сильно переплутав, це раша інакше як силою нічого не розуміє і не сприймає. і тому правильно, що її весь цивілізований світ чмирить всіма доступними засобами. на що у відповідь ви тільки і можете злобно клацати зубами і обіцяти в черговий раз всім показати кузькіну мать, стукаючи лаптєм по трибуні. "дикари-с" (с). ну да, зате "цивілізована" раша буде всіх лякати, брязкаючи зброєю, яка ще не факт що і взагалі існує інакше ніж в уяві певних персонажів.і при цьому забуваючи що час підльоту скорочується в обидва боки. а виділене взагалі шедевр. нижнєгорьковєц з бодуна щось сильно переплутав, це раша інакше як силою нічого не розуміє і не сприймає. і тому правильно, що її весь цивілізований світ чмирить всіма доступними засобами. на що у відповідь ви тільки і можете злобно клацати зубами і обіцяти в черговий раз всім показати кузькіну мать, стукаючи лаптєм по трибуні. "дикари-с" (с). wild.tomcat Повідомлень: 954 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 жов, 2020 12:35 Re: Політичні дискусії Волгарь написав: Теперь у цивилизованного (читай евроантлантического мира, в котором проживает максимум 1/7 населения планеты) будет время (видимо, не очень много) хорошенько задуматься о том, стоит ли дальше раскручивать спираль напряженности если подлетное время от Калининграда до Лондона сократится до 8-10-ти минут, до Берлина вообще до 4-5-ти. Ведь по-другому, увы, этот мир не понимает. Теперь у цивилизованного (читай евроантлантического мира, в котором проживает максимум 1/7 населения планеты) будет время (видимо, не очень много) хорошенько задуматься о том, стоит ли дальше раскручивать спираль напряженности если подлетное время от Калининграда до Лондона сократится до 8-10-ти минут, до Берлина вообще до 4-5-ти. Ведь по-другому, увы, этот мир не понимает.

Т.е. вы напрямую подтверждаете, что РФ - террорист мирового масштаба, несет реальную угрозу всему миру. Именн опотому, РФ должна быть уничтожена, как государство. В интересах всей мировой цивилизации. Т.е. вы напрямую подтверждаете, что РФ - террорист мирового масштаба, несет реальную угрозу всему миру. Именн опотому, РФ должна быть уничтожена, как государство. В интересах всей мировой цивилизации. Faceless

Модератор Повідомлень: 27981 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1179 раз. Подякували: 6717 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 жов, 2020 12:39 Волгарь написав: Естественно, такие технологии не рождаются на пустом месте. Но согласитесь, скорость 100 км/МИНУТУ (и это еще с учетом подъема на высоту 40 км и атаки на цель с этой высоты) - более чем впечатляет. А работающий гиперзвуковой ПВРД - технологический прорыв на уровне самого переднего края науки. Да и стратегическая ситуация меняется. При обнародованной дальности полета (до 1000 км), скорости и боевой нагрузке (до 400 кг -400 кт в ядерном эквиваленте)подлетное время до Северо-Американского континента с АПЛ в Тихом океане или Атлантике сокращается буквально до нескольких минут при полном отсутствии средств ПВО, способных перехватить такую угрозу.

И кто-то ещё будет отрицать, что рф шизанулась на разжигании войны и представляет угрозу всему цивилизованному миру.

Теперь у цивилизованного (читай евроантлантического мира, в котором проживает максимум 1/7 населения планеты) будет время (видимо, не очень много) хорошенько задуматься о том, стоит ли дальше раскручивать спираль напряженности если подлетное время от Калининграда до Лондона сократится до 8-10-ти минут, до Берлина вообще до 4-5-ти. Ведь по-другому, увы, этот мир не понимает. Теперь у цивилизованного (читай евроантлантического мира, в котором проживает максимум 1/7 населения планеты) будет время (видимо, не очень много) хорошенько задуматься о том, стоит ли дальше раскручивать спираль напряженности если подлетное время от Калининграда до Лондона сократится до 8-10-ти минут, до Берлина вообще до 4-5-ти. Ведь по-другому, увы, этот мир не понимает.

Schmit

Повідомлень: 1695 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 жов, 2020 12:40 wild.tomcat написав: Волгарь написав: Естественно, такие технологии не рождаются на пустом месте. Но согласитесь, скорость 100 км/МИНУТУ (и это еще с учетом подъема на высоту 40 км и атаки на цель с этой высоты) - более чем впечатляет. А работающий гиперзвуковой ПВРД - технологический прорыв на уровне самого переднего края науки. Да и стратегическая ситуация меняется. При обнародованной дальности полета (до 1000 км), скорости и боевой нагрузке (до 400 кг -400 кт в ядерном эквиваленте)подлетное время до Северо-Американского континента с АПЛ в Тихом океане или Атлантике сокращается буквально до нескольких минут при полном отсутствии средств ПВО, способных перехватить такую угрозу.

И кто-то ещё будет отрицать, что рф шизанулась на разжигании войны и представляет угрозу всему цивилизованному миру.

Теперь у цивилизованного (читай евроантлантического мира, в котором проживает максимум 1/7 населения планеты) будет время (видимо, не очень много) хорошенько задуматься о том, стоит ли дальше раскручивать спираль напряженности если подлетное время от Калининграда до Лондона сократится до 8-10-ти минут, до Берлина вообще до 4-5-ти. Ведь по-другому, увы, этот мир не понимает. Теперь у цивилизованного (читай евроантлантического мира, в котором проживает максимум 1/7 населения планеты) будет время (видимо, не очень много) хорошенько задуматься о том, стоит ли дальше раскручивать спираль напряженности если подлетное время от Калининграда до Лондона сократится до 8-10-ти минут, до Берлина вообще до 4-5-ти.



ну да, зате "цивілізована" раша буде всіх лякати, брязкаючи зброєю, яка ще не факт що і взагалі існує інакше ніж в уяві певних персонажів.і при цьому забуваючи що час підльоту скорочується в обидва боки . а виділене взагалі шедевр. нижнєгорьковєц з бодуна щось сильно переплутав, це раша інакше як силою нічого не розуміє і не сприймає. і тому правильно, що її весь цивілізований світ чмирить всіма доступними засобами. на що у відповідь ви тільки і можете злобно клацати зубами і обіцяти в черговий раз всім показати кузькіну мать, стукаючи лаптєм по трибуні . "дикари-с" (с). ну да, зате "цивілізована" раша буде всіх лякати, брязкаючи зброєю, яка ще не факт що і взагалі існує інакше ніж в уяві певних персонажів.і при цьому забуваючи що час підльоту скорочується в обидва боки. а виділене взагалі шедевр. нижнєгорьковєц з бодуна щось сильно переплутав, це раша інакше як силою нічого не розуміє і не сприймає. і тому правильно, що її весь цивілізований світ чмирить всіма доступними засобами. на що у відповідь ви тільки і можете злобно клацати зубами і обіцяти в черговий раз всім показати кузькіну мать,. "дикари-с" (с).

Лаптем не лаптем, но в мире пока не существует летательных аппаратов, способных, маневрируя в атмосфере Земли, летать со скоростью в 2,7 км/с (и не появится еще лет 5 как минимуму).

А самое главное - гиперзвуковой ПВРД. Его пытались создать действительно последние лет 50, и ни у кого не получилось. В сущности, это переворот в технологии (мало создать двигатель - нужно научиться отводить тепло с поверхности летательного аппарат при таких скоростях), и несомненно переворот в военном деле. В сущности - это только начало, ведь началась новая эра в технике, сравнимая с созданием ТРД или ЖРД 75 лет назад

Насчет ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРА - это переживающая новое великое переселение народов загаженная Европа и СТРЕЛЯЮЩИЕ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, где задушенного полицией гангстера недавно хоронили как национального хероя, ОПЛОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ? Лаптем не лаптем, но в мире пока не существует летательных аппаратов, способных, маневрируя в атмосфере Земли, летать со скоростью в 2,7 км/с (и не появится еще лет 5 как минимуму).А самое главное - гиперзвуковой ПВРД. Его пытались создать действительно последние лет 50, и ни у кого не получилось. В сущности, это переворот в технологии (мало создать двигатель - нужно научиться отводить тепло с поверхности летательного аппарат при таких скоростях), и несомненно переворот в военном деле. В сущности - это только начало, ведь началась новая эра в технике, сравнимая с созданием ТРД или ЖРД 75 лет назадНасчет ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРА - это переживающая новое великое переселение народов загаженная Европа и СТРЕЛЯЮЩИЕ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, где задушенного полицией гангстера недавно хоронили как национального хероя, ОПЛОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ? Волгарь Повідомлень: 7712 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 774 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 жов, 2020 12:44 freeze написав: Что-то в нашей голосовалочке никто не хочет за Слуг голосовать.



Как не вспомнить один известный мэм - Это фиаско, братан (С) Что-то в нашей голосовалочке никто не хочет за Слуг голосовать.Как не вспомнить один известный мэм - Это фиаско, братан (С)

Дык, здесь же все только за БПП остались.

Остальные покинули ветку, дабы лишний раз с ботофермой не общаться.

Я как бы не за ПЕС, но и то туда же галочку тиснул, может лапеям с песикотами за такое премию дадут.

Народ не за Зе голосовал в своей массе, а против По, ОПЗЖ, Свободы, Самопомочи, Ляшка, Юли и т. д. Теперь будут искать кого-то другого. Дык, здесь же все только за БПП остались.Остальные покинули ветку, дабы лишний раз с ботофермой не общаться.Я как бы не за ПЕС, но и то туда же галочку тиснул, может лапеям с песикотами за такое премию дадут.Народ не за Зе голосовал в своей массе, а против По, ОПЗЖ, Свободы, Самопомочи, Ляшка, Юли и т. д. Теперь будут искать кого-то другого. antey1969 1

Повідомлень: 9979 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1193 раз. Подякували: 2763 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 жов, 2020 12:49 Волгарь написав: wild.tomcat написав: Волгарь написав: Теперь у цивилизованного (читай евроантлантического мира, в котором проживает максимум 1/7 населения планеты) будет время (видимо, не очень много) хорошенько задуматься о том, стоит ли дальше раскручивать спираль напряженности если подлетное время от Калининграда до Лондона сократится до 8-10-ти минут, до Берлина вообще до 4-5-ти. Ведь по-другому, увы, этот мир не понимает. Теперь у цивилизованного (читай евроантлантического мира, в котором проживает максимум 1/7 населения планеты) будет время (видимо, не очень много) хорошенько задуматься о том, стоит ли дальше раскручивать спираль напряженности если подлетное время от Калининграда до Лондона сократится до 8-10-ти минут, до Берлина вообще до 4-5-ти.



ну да, зате "цивілізована" раша буде всіх лякати, брязкаючи зброєю, яка ще не факт що і взагалі існує інакше ніж в уяві певних персонажів.і при цьому забуваючи що час підльоту скорочується в обидва боки . а виділене взагалі шедевр. нижнєгорьковєц з бодуна щось сильно переплутав, це раша інакше як силою нічого не розуміє і не сприймає. і тому правильно, що її весь цивілізований світ чмирить всіма доступними засобами. на що у відповідь ви тільки і можете злобно клацати зубами і обіцяти в черговий раз всім показати кузькіну мать, стукаючи лаптєм по трибуні . "дикари-с" (с). ну да, зате "цивілізована" раша буде всіх лякати, брязкаючи зброєю, яка ще не факт що і взагалі існує інакше ніж в уяві певних персонажів.і при цьому забуваючи що час підльоту скорочується в обидва боки. а виділене взагалі шедевр. нижнєгорьковєц з бодуна щось сильно переплутав, це раша інакше як силою нічого не розуміє і не сприймає. і тому правильно, що її весь цивілізований світ чмирить всіма доступними засобами. на що у відповідь ви тільки і можете злобно клацати зубами і обіцяти в черговий раз всім показати кузькіну мать,. "дикари-с" (с).

Лаптем не лаптем, но в мире пока не существует летательных аппаратов, способных, маневрируя в атмосфере Земли, летать со скоростью в 2,7 км/с (и не появится еще лет 5 как минимуму).

А самое главное - гиперзвуковой ПВРД. Его пытались создать действительно последние лет 50, и ни у кого не получилось. В сущности, это переворот в технологии (мало создать двигатель - нужно научиться отводить тепло с поверхности летательного аппарат при таких скоростях), и несомненно переворот в военном деле. В сущности - это только начало, ведь началась новая эра в технике, сравнимая с созданием ТРД или ЖРД 75 лет назад

Насчет ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРА - это переживающая новое великое переселение народов загаженная Европа и СТРЕЛЯЮЩИЕ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, где задушенного полицией гангстера недавно хоронили как национального хероя, ОПЛОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ? Лаптем не лаптем, но в мире пока не существует летательных аппаратов, способных, маневрируя в атмосфере Земли, летать со скоростью в 2,7 км/с (и не появится еще лет 5 как минимуму).А самое главное - гиперзвуковой ПВРД. Его пытались создать действительно последние лет 50, и ни у кого не получилось. В сущности, это переворот в технологии (мало создать двигатель - нужно научиться отводить тепло с поверхности летательного аппарат при таких скоростях), и несомненно переворот в военном деле. В сущности - это только начало, ведь началась новая эра в технике, сравнимая с созданием ТРД или ЖРД 75 лет назадНасчет ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРА - это переживающая новое великое переселение народов загаженная Европа и СТРЕЛЯЮЩИЕ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, где задушенного полицией гангстера недавно хоронили как национального хероя, ОПЛОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ?



так, саме так. все пізнється в порінянні. і в порівнянні з рашкою - все вами перераховане йде як зразок цивілізованості. і ви їх "цивілізованістю" не переймайтеся, своєю краще займіться. а там дивися, може і до вас люди потягнуться. так, саме так. все пізнється в порінянні. і в порівнянні з рашкою - все вами перераховане йде як зразок цивілізованості. і ви їх "цивілізованістю" не переймайтеся, своєю краще займіться. а там дивися, може і до вас люди потягнуться. wild.tomcat Повідомлень: 954 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6642664366446645 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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