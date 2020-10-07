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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.8 5 24
1. Слуга народу
0
0
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0
0
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0
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
17%
4
10. Інші партії
17%
4
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 12:09

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:если подлетное время от Калининграда до Лондона сократится до 8-10-ти минут, до Берлина вообще до 4-5-ти. Ведь по-другому, увы, этот мир не понимает.
Дядя - ти дурак?
1 Ще 40 років тому , всю Землю можна було знищити десяток разів,вже тоді існуючим озброєнням
То що дасть виграш в 1-2 хвилини для педераційників?
Адже вони все одно стрімкими колонами в рай...як твердить верховне пуйло
2 Як зменшився час підльоту простих ракет з стратегічних бомбардувальників,які періодично знаходяться в небі України?
На тих самих пару хвилин?

Тому
Не лякай і ляканим не будеш...
Памятаєш як ти хвастався акціями грязьпрому..і як тепер ?
Тепер ти хвастаєшся намальованими ракетами
Чи завтра будеш хвастатись? Тим що пайку хліба обрізали менші ніж для інших?
Для усіх до 200 грам в добу. а тобі тільки до 250 ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 12:20

  Волгарь написав:
Естественно, такие технологии не рождаются на пустом месте. Но согласитесь, скорость 100 км/МИНУТУ (и это еще с учетом подъема на высоту 40 км и атаки на цель с этой высоты) - более чем впечатляет. А работающий гиперзвуковой ПВРД - технологический прорыв на уровне самого переднего края науки. Да и стратегическая ситуация меняется. При обнародованной дальности полета (до 1000 км), скорости и боевой нагрузке (до 400 кг -400 кт в ядерном эквиваленте)подлетное время до Северо-Американского континента с АПЛ в Тихом океане или Атлантике сокращается буквально до нескольких минут при полном отсутствии средств ПВО, способных перехватить такую угрозу.

И кто-то ещё будет отрицать, что рф шизанулась на разжигании войны и представляет угрозу всему цивилизованному миру.

Теперь у цивилизованного (читай евроантлантического мира, в котором проживает максимум 1/7 населения планеты) будет время (видимо, не очень много) хорошенько задуматься о том, стоит ли дальше раскручивать спираль напряженности если подлетное время от Калининграда до Лондона сократится до 8-10-ти минут, до Берлина вообще до 4-5-ти. Ведь по-другому, увы, этот мир не понимает.


ну да, зате "цивілізована" раша буде всіх лякати, брязкаючи зброєю, яка ще не факт що і взагалі існує інакше ніж в уяві певних персонажів.і при цьому забуваючи що час підльоту скорочується в обидва боки :D. а виділене взагалі шедевр. нижнєгорьковєц з бодуна щось сильно переплутав, це раша інакше як силою нічого не розуміє і не сприймає. і тому правильно, що її весь цивілізований світ чмирить всіма доступними засобами. на що у відповідь ви тільки і можете злобно клацати зубами і обіцяти в черговий раз всім показати кузькіну мать, стукаючи лаптєм по трибуні. "дикари-с" (с).
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 12:35

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Теперь у цивилизованного (читай евроантлантического мира, в котором проживает максимум 1/7 населения планеты) будет время (видимо, не очень много) хорошенько задуматься о том, стоит ли дальше раскручивать спираль напряженности если подлетное время от Калининграда до Лондона сократится до 8-10-ти минут, до Берлина вообще до 4-5-ти. Ведь по-другому, увы, этот мир не понимает.

Т.е. вы напрямую подтверждаете, что РФ - террорист мирового масштаба, несет реальную угрозу всему миру. Именн опотому, РФ должна быть уничтожена, как государство. В интересах всей мировой цивилизации.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 12:39

  Волгарь написав:
Естественно, такие технологии не рождаются на пустом месте. Но согласитесь, скорость 100 км/МИНУТУ (и это еще с учетом подъема на высоту 40 км и атаки на цель с этой высоты) - более чем впечатляет. А работающий гиперзвуковой ПВРД - технологический прорыв на уровне самого переднего края науки. Да и стратегическая ситуация меняется. При обнародованной дальности полета (до 1000 км), скорости и боевой нагрузке (до 400 кг -400 кт в ядерном эквиваленте)подлетное время до Северо-Американского континента с АПЛ в Тихом океане или Атлантике сокращается буквально до нескольких минут при полном отсутствии средств ПВО, способных перехватить такую угрозу.

И кто-то ещё будет отрицать, что рф шизанулась на разжигании войны и представляет угрозу всему цивилизованному миру.

Теперь у цивилизованного (читай евроантлантического мира, в котором проживает максимум 1/7 населения планеты) будет время (видимо, не очень много) хорошенько задуматься о том, стоит ли дальше раскручивать спираль напряженности если подлетное время от Калининграда до Лондона сократится до 8-10-ти минут, до Берлина вообще до 4-5-ти. Ведь по-другому, увы, этот мир не понимает.

Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 12:40

  wild.tomcat написав:
  Волгарь написав:
Естественно, такие технологии не рождаются на пустом месте. Но согласитесь, скорость 100 км/МИНУТУ (и это еще с учетом подъема на высоту 40 км и атаки на цель с этой высоты) - более чем впечатляет. А работающий гиперзвуковой ПВРД - технологический прорыв на уровне самого переднего края науки. Да и стратегическая ситуация меняется. При обнародованной дальности полета (до 1000 км), скорости и боевой нагрузке (до 400 кг -400 кт в ядерном эквиваленте)подлетное время до Северо-Американского континента с АПЛ в Тихом океане или Атлантике сокращается буквально до нескольких минут при полном отсутствии средств ПВО, способных перехватить такую угрозу.

И кто-то ещё будет отрицать, что рф шизанулась на разжигании войны и представляет угрозу всему цивилизованному миру.

Теперь у цивилизованного (читай евроантлантического мира, в котором проживает максимум 1/7 населения планеты) будет время (видимо, не очень много) хорошенько задуматься о том, стоит ли дальше раскручивать спираль напряженности если подлетное время от Калининграда до Лондона сократится до 8-10-ти минут, до Берлина вообще до 4-5-ти. Ведь по-другому, увы, этот мир не понимает.


ну да, зате "цивілізована" раша буде всіх лякати, брязкаючи зброєю, яка ще не факт що і взагалі існує інакше ніж в уяві певних персонажів.і при цьому забуваючи що час підльоту скорочується в обидва боки :D. а виділене взагалі шедевр. нижнєгорьковєц з бодуна щось сильно переплутав, це раша інакше як силою нічого не розуміє і не сприймає. і тому правильно, що її весь цивілізований світ чмирить всіма доступними засобами. на що у відповідь ви тільки і можете злобно клацати зубами і обіцяти в черговий раз всім показати кузькіну мать, стукаючи лаптєм по трибуні. "дикари-с" (с).

Лаптем не лаптем, но в мире пока не существует летательных аппаратов, способных, маневрируя в атмосфере Земли, летать со скоростью в 2,7 км/с (и не появится еще лет 5 как минимуму).
А самое главное - гиперзвуковой ПВРД. Его пытались создать действительно последние лет 50, и ни у кого не получилось. В сущности, это переворот в технологии (мало создать двигатель - нужно научиться отводить тепло с поверхности летательного аппарат при таких скоростях), и несомненно переворот в военном деле. В сущности - это только начало, ведь началась новая эра в технике, сравнимая с созданием ТРД или ЖРД 75 лет назад
Насчет ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРА - это переживающая новое великое переселение народов загаженная Европа и СТРЕЛЯЮЩИЕ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, где задушенного полицией гангстера недавно хоронили как национального хероя, ОПЛОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 12:44

  freeze написав:Что-то в нашей голосовалочке никто не хочет за Слуг голосовать.

Как не вспомнить один известный мэм - Это фиаско, братан (С)

Дык, здесь же все только за БПП остались.
Остальные покинули ветку, дабы лишний раз с ботофермой не общаться.
Я как бы не за ПЕС, но и то туда же галочку тиснул, может лапеям с песикотами за такое премию дадут.
Народ не за Зе голосовал в своей массе, а против По, ОПЗЖ, Свободы, Самопомочи, Ляшка, Юли и т. д. Теперь будут искать кого-то другого.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 12:49

  Волгарь написав:
  wild.tomcat написав:
  Волгарь написав:Теперь у цивилизованного (читай евроантлантического мира, в котором проживает максимум 1/7 населения планеты) будет время (видимо, не очень много) хорошенько задуматься о том, стоит ли дальше раскручивать спираль напряженности если подлетное время от Калининграда до Лондона сократится до 8-10-ти минут, до Берлина вообще до 4-5-ти. Ведь по-другому, увы, этот мир не понимает.


ну да, зате "цивілізована" раша буде всіх лякати, брязкаючи зброєю, яка ще не факт що і взагалі існує інакше ніж в уяві певних персонажів.і при цьому забуваючи що час підльоту скорочується в обидва боки :D. а виділене взагалі шедевр. нижнєгорьковєц з бодуна щось сильно переплутав, це раша інакше як силою нічого не розуміє і не сприймає. і тому правильно, що її весь цивілізований світ чмирить всіма доступними засобами. на що у відповідь ви тільки і можете злобно клацати зубами і обіцяти в черговий раз всім показати кузькіну мать, стукаючи лаптєм по трибуні. "дикари-с" (с).

Лаптем не лаптем, но в мире пока не существует летательных аппаратов, способных, маневрируя в атмосфере Земли, летать со скоростью в 2,7 км/с (и не появится еще лет 5 как минимуму).
А самое главное - гиперзвуковой ПВРД. Его пытались создать действительно последние лет 50, и ни у кого не получилось. В сущности, это переворот в технологии (мало создать двигатель - нужно научиться отводить тепло с поверхности летательного аппарат при таких скоростях), и несомненно переворот в военном деле. В сущности - это только начало, ведь началась новая эра в технике, сравнимая с созданием ТРД или ЖРД 75 лет назад
Насчет ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРА - это переживающая новое великое переселение народов загаженная Европа и СТРЕЛЯЮЩИЕ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, где задушенного полицией гангстера недавно хоронили как национального хероя, ОПЛОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ?


так, саме так. все пізнється в порінянні. і в порівнянні з рашкою - все вами перераховане йде як зразок цивілізованості. і ви їх "цивілізованістю" не переймайтеся, своєю краще займіться. а там дивися, може і до вас люди потягнуться.
wild.tomcat
 
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