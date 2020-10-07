А ще ображаються, коли кажеш, що ватани мазохісти.
Є ще одна категорія - свідків рептілоїдів, які голосуюють за Шарія. Мабуть вірять, що кістлява рука хворого Порошенка дістане їх і на улюбленному дивані.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 08 жов, 2020 13:33
Re: Політичні дискусії
А ще ображаються, коли кажеш, що ватани мазохісти.
Є ще одна категорія - свідків рептілоїдів, які голосуюють за Шарія. Мабуть вірять, що кістлява рука хворого Порошенка дістане їх і на улюбленному дивані.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 08 жов, 2020 14:19
"как государство" - это лишние слова.
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