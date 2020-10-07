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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6643664466456646

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.7 5 26
1. Слуга народу
4%
1
2. ОПЗЖ
0
0
3. ЄС
46%
12
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
19%
5
8. Свобода
0
0
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
15%
4
10. Інші партії
15%
4
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 13:33

Re: Політичні дискусії

  antey1969 написав:Я как бы не за ПЕС, но и то туда же галочку тиснул

А ще ображаються, коли кажеш, що ватани мазохісти. :)
Є ще одна категорія - свідків рептілоїдів, які голосуюють за Шарія. Мабуть вірять, що кістлява рука хворого Порошенка дістане їх і на улюбленному дивані.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 14:19

  Faceless написав: Т.е. вы напрямую подтверждаете, что РФ - террорист мирового масштаба, несет реальную угрозу всему миру. Именн опотому, РФ должна быть уничтожена, как государство. В интересах всей мировой цивилизации.

"как государство" - это лишние слова.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 16:41

  Волгарь написав:Естественно, такие технологии не рождаются на пустом месте. Но согласитесь, скорость 100 км/МИНУТУ (и это еще с учетом подъема на высоту 40 км и атаки на цель с этой высоты) - более чем впечатляет. А работающий гиперзвуковой ПВРД - технологический прорыв на уровне самого переднего края науки. Да и стратегическая ситуация меняется. При обнародованной дальности полета (до 1000 км), скорости и боевой нагрузке (до 400 кг -400 кт в ядерном эквиваленте)подлетное время до Северо-Американского континента с АПЛ в Тихом океане или Атлантике сокращается буквально до нескольких минут при полном отсутствии средств ПВО, способных перехватить такую угрозу.

МОРФ постоянно врет, поэтому я к их заявлениям отношусь как к вранью, пока не доказано обратное.
Как мы видим особых успехов в сложных системах у РФ не наблюдается, в той же Сирии в основном используется обычный чугуний, а не высокоточные боеприпасы как у США, Израиля, Франции и даже Турции. С ударными БПЛА у РФ лажа, с ПВО лажа, с пятым поколением лажа, так почему с гиперзвуком должна быть не лажа?)))
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 18:01

  lapay написав:
  antey1969 написав:Я как бы не за ПЕС, но и то туда же галочку тиснул

А ще ображаються, коли кажеш, що ватани мазохісти. :)
Є ще одна категорія - свідків рептілоїдів, які голосуюють за Шарія.

О! Шарий - это действительно наказание для прЕСтупников и иже с ними :lol:
  lapay написав:Мабуть вірять, що кістлява рука хворого Порошенка дістане їх і на улюбленному дивані.

А что за инсайд :roll:
Самый главный прЕСтупник что-ли совсем действительно плох :roll:
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