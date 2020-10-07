А ще ображаються, коли кажеш, що ватани мазохісти.
Є ще одна категорія - свідків рептілоїдів, які голосуюють за Шарія. Мабуть вірять, що кістлява рука хворого Порошенка дістане їх і на улюбленному дивані.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 08 жов, 2020 13:33
Re: Політичні дискусії
А ще ображаються, коли кажеш, що ватани мазохісти.
Є ще одна категорія - свідків рептілоїдів, які голосуюють за Шарія. Мабуть вірять, що кістлява рука хворого Порошенка дістане їх і на улюбленному дивані.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 08 жов, 2020 14:19
"как государство" - это лишние слова.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Додано: Чет 08 жов, 2020 16:41
МОРФ постоянно врет, поэтому я к их заявлениям отношусь как к вранью, пока не доказано обратное.
Как мы видим особых успехов в сложных системах у РФ не наблюдается, в той же Сирии в основном используется обычный чугуний, а не высокоточные боеприпасы как у США, Израиля, Франции и даже Турции. С ударными БПЛА у РФ лажа, с ПВО лажа, с пятым поколением лажа, так почему с гиперзвуком должна быть не лажа?)))
Подождем чего американцы расскажут про эти испытания.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Чет 08 жов, 2020 18:01
О! Шарий - это действительно наказание для прЕСтупников и иже с ними
А что за инсайд
Самый главный прЕСтупник что-ли совсем действительно плох
Додано: Чет 08 жов, 2020 19:13
Один уже кричал на стадионе "я ваш вирок", а стал вироком для всех зелебобиков
Продолжай наяривать дальше
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 08 жов, 2020 19:38
другие из списка (которые уже засветились на предыдущих выборах) не лучше...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Чет 08 жов, 2020 19:42
порядок скоростей межконтинентальных ракет такой же, но они выходили не только в стратосферу, но и в космос...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Чет 08 жов, 2020 20:31
Зеля не зможе - Шарiй допоможе!
Да уж, променял Бубочка открытую, искреннюю, обаятельную улыбку Богдана на авако-ермацкую закулисную муть. И теперь сам боится прЕСтупников. Я про то, как не него влияет его окружение. Когда был рядом Богдан, то был человеком из народа. Зайти после работы в обычный магазин, поесть шаурмы в общепите, искупаться рядом с отдыхающими, послать какого-нибудь бориспольского черта - все это смотрелось искренне с улыбкой. А вот после того, как окружил себя номенклатурной мутью, то теперь складывается впечатление, будто комик Зеленский стебется над преЗЕ!дентом Зеленским.
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