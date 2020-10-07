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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6643664466456646 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 5.7 5 26 1. Слуга народу 4% 1 2. ОПЗЖ 0 0 3. ЄС 46% 12 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 19% 5 8. Свобода 0 0 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 15% 4 10. Інші партії 15% 4 Всього голосів : 26 Додано: Чет 08 жов, 2020 13:33 Re: Політичні дискусії antey1969 написав: Я как бы не за ПЕС, но и то туда же галочку тиснул Я как бы не за ПЕС, но и то туда же галочку тиснул

А ще ображаються, коли кажеш, що ватани мазохісти.

Є ще одна категорія - свідків рептілоїдів, які голосуюють за Шарія. Мабуть вірять, що кістлява рука хворого Порошенка дістане їх і на улюбленному дивані. А ще ображаються, коли кажеш, що ватани мазохісти.Є ще одна категорія - свідків рептілоїдів, які голосуюють за Шарія. Мабуть вірять, що кістлява рука хворого Порошенка дістане їх і на улюбленному дивані. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10810 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1140 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 жов, 2020 14:19 Faceless написав: Т.е. вы напрямую подтверждаете, что РФ - террорист мирового масштаба, несет реальную угрозу всему миру. Именн опотому, РФ должна быть уничтожена, как государство. В интересах всей мировой цивилизации. Т.е. вы напрямую подтверждаете, что РФ - террорист мирового масштаба, несет реальную угрозу всему миру. Именн опотому, РФ должна быть уничтожена, как государство. В интересах всей мировой цивилизации.

"как государство" - это лишние слова. "как государство" - это лишние слова. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17621 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1978 раз. Подякували: 2833 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 жов, 2020 16:41 Волгарь написав: Естественно, такие технологии не рождаются на пустом месте. Но согласитесь, скорость 100 км/МИНУТУ (и это еще с учетом подъема на высоту 40 км и атаки на цель с этой высоты) - более чем впечатляет. А работающий гиперзвуковой ПВРД - технологический прорыв на уровне самого переднего края науки. Да и стратегическая ситуация меняется. При обнародованной дальности полета (до 1000 км), скорости и боевой нагрузке (до 400 кг -400 кт в ядерном эквиваленте)подлетное время до Северо-Американского континента с АПЛ в Тихом океане или Атлантике сокращается буквально до нескольких минут при полном отсутствии средств ПВО, способных перехватить такую угрозу. Естественно, такие технологии не рождаются на пустом месте. Но согласитесь, скорость 100 км/МИНУТУ (и это еще с учетом подъема на высоту 40 км и атаки на цель с этой высоты) - более чем впечатляет. А работающий гиперзвуковой ПВРД - технологический прорыв на уровне самого переднего края науки. Да и стратегическая ситуация меняется. При обнародованной дальности полета (до 1000 км), скорости и боевой нагрузке (до 400 кг -400 кт в ядерном эквиваленте)подлетное время до Северо-Американского континента с АПЛ в Тихом океане или Атлантике сокращается буквально до нескольких минут при полном отсутствии средств ПВО, способных перехватить такую угрозу.

МОРФ постоянно врет, поэтому я к их заявлениям отношусь как к вранью, пока не доказано обратное.

Как мы видим особых успехов в сложных системах у РФ не наблюдается, в той же Сирии в основном используется обычный чугуний, а не высокоточные боеприпасы как у США, Израиля, Франции и даже Турции. С ударными БПЛА у РФ лажа, с ПВО лажа, с пятым поколением лажа, так почему с гиперзвуком должна быть не лажа?)))

Подождем чего американцы расскажут про эти испытания. МОРФ постоянно врет, поэтому я к их заявлениям отношусь как к вранью, пока не доказано обратное.Как мы видим особых успехов в сложных системах у РФ не наблюдается, в той же Сирии в основном используется обычный чугуний, а не высокоточные боеприпасы как у США, Израиля, Франции и даже Турции. С ударными БПЛА у РФ лажа, с ПВО лажа, с пятым поколением лажа, так почему с гиперзвуком должна быть не лажа?)))Подождем чего американцы расскажут про эти испытания. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 862 З нами з: 10.06.19 Подякував: 33 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 жов, 2020 18:01 lapay написав: antey1969 написав: Я как бы не за ПЕС, но и то туда же галочку тиснул Я как бы не за ПЕС, но и то туда же галочку тиснул

А ще ображаються, коли кажеш, що ватани мазохісти.

Є ще одна категорія - свідків рептілоїдів, які голосуюють за Шарія. А ще ображаються, коли кажеш, що ватани мазохісти.Є ще одна категорія - свідків рептілоїдів, які голосуюють за Шарія.

О! Шарий - это действительно наказание для пр ЕС тупников и иже с ними

lapay написав: Мабуть вірять, що кістлява рука хворого Порошенка дістане їх і на улюбленному дивані. Мабуть вірять, щодістане їх і на улюбленному дивані.

А что за инсайд

Самый главный пр ЕС тупник что-ли совсем действительно плох О! Шарий - это действительно наказание для пртупников и иже с нимиА что за инсайдСамый главный пртупник что-ли совсем действительно плох Аlександр Повідомлень: 3529 З нами з: 10.04.08 Подякував: 119 раз. Подякували: 247 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 жов, 2020 19:13 Аlександр написав: О! Шарий - это действительно наказание для пр ЕС тупников и иже с ними О! Шарий - это действительно наказание для пртупников и иже с ними

Один уже кричал на стадионе "я ваш вирок", а стал вироком для всех зелебобиков

Продолжай наяривать дальше Один уже кричал на стадионе "я ваш вирок", а стал вироком для всех зелебобиковПродолжай наяривать дальше "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5340 З нами з: 31.08.09 Подякував: 344 раз. Подякували: 1063 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 жов, 2020 19:38 freeze написав: Клеймо предателя избирателей, не исполняющих своих предвыборные обещания, повисло на Слугах. Клеймо предателя избирателей, не исполняющих своих предвыборные обещания, повисло на Слугах.

другие из списка (которые уже засветились на предыдущих выборах) не лучше... другие из списка (которые уже засветились на предыдущих выборах) не лучше... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 5001 З нами з: 06.08.08 Подякував: 260 раз. Подякували: 793 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 жов, 2020 19:42 Волгарь написав: Тракторист написав: Волгарь написав: Про уровень технологии, необходимый для его создания, скромно умолчим. Про уровень технологии, необходимый для его создания, скромно умолчим.

вы также скромно умолчали, что 2/3 технологий и идей в этом двигателе это наследие СССР, так как эта технология начала развиваться больше 50 лет назад, а первые испытания гиперзвуковых ракет были произведены ещё в 70-х годах... вы также скромно умолчали, что 2/3 технологий и идей в этом двигателе это наследие СССР, так как эта технология начала развиваться больше 50 лет назад, а первые испытания гиперзвуковых ракет были произведены ещё в 70-х годах...

Естественно, такие технологии не рождаются на пустом месте. Но согласитесь, скорость 100 км/МИНУТУ (и это еще с учетом подъема на высоту 40 км и атаки на цель с этой высоты) - более чем впечатляет. А работающий гиперзвуковой ПВРД - технологический прорыв на уровне самого переднего края науки. Да и стратегическая ситуация меняется. При обнародованной дальности полета (до 1000 км), скорости и боевой нагрузке (до 400 кг -400 кт в ядерном эквиваленте)подлетное время до Северо-Американского континента с АПЛ в Тихом океане или Атлантике сокращается буквально до нескольких минут при полном отсутствии средств ПВО, способных перехватить такую угрозу. Естественно, такие технологии не рождаются на пустом месте. Но согласитесь, скорость 100 км/МИНУТУ (и это еще с учетом подъема на высоту 40 км и атаки на цель с этой высоты) - более чем впечатляет. А работающий гиперзвуковой ПВРД - технологический прорыв на уровне самого переднего края науки. Да и стратегическая ситуация меняется. При обнародованной дальности полета (до 1000 км), скорости и боевой нагрузке (до 400 кг -400 кт в ядерном эквиваленте)подлетное время до Северо-Американского континента с АПЛ в Тихом океане или Атлантике сокращается буквально до нескольких минут при полном отсутствии средств ПВО, способных перехватить такую угрозу.

порядок скоростей межконтинентальных ракет такой же, но они выходили не только в стратосферу, но и в космос... порядок скоростей межконтинентальных ракет такой же, но они выходили не только в стратосферу, но и в космос... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 5001 З нами з: 06.08.08 Подякував: 260 раз. Подякували: 793 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 жов, 2020 20:31 pesikot написав: Аlександр написав: О! Шарий - это действительно наказание для пр ЕС тупников и иже с ними О! Шарий - это действительно наказание для пртупников и иже с ними

Один уже кричал на стадионе "я ваш вирок", а стал вироком для всех зелебобиков

Продолжай наяривать дальше Один уже кричал на стадионе "я ваш вирок", а стал вироком для всех зелебобиковПродолжай наяривать дальше

Зеля не зможе - Шарiй допоможе!

Да уж, променял Бубочка открытую, искреннюю, обаятельную улыбку Богдана на авако-ермацкую закулисную муть. И теперь сам боится пр ЕС тупников. Я про то, как не него влияет его окружение. Когда был рядом Богдан, то был человеком из народа. Зайти после работы в обычный магазин, поесть шаурмы в общепите, искупаться рядом с отдыхающими, послать какого-нибудь бориспольского черта - все это смотрелось искренне с улыбкой. А вот после того, как окружил себя номенклатурной мутью, то теперь складывается впечатление, будто комик Зеленский стебется над пре ЗЕ! дентом Зеленским. Зеля не зможе - Шарiй допоможе!Да уж, променял Бубочка открытую, искреннюю, обаятельную улыбку Богдана на авако-ермацкую закулисную муть. И теперь сам боится пртупников. Я про то, как не него влияет его окружение. Когда был рядом Богдан, то был человеком из народа. Зайти после работы в обычный магазин, поесть шаурмы в общепите, искупаться рядом с отдыхающими, послать какого-нибудь бориспольского черта - все это смотрелось искренне с улыбкой. А вот после того, как окружил себя номенклатурной мутью, то теперь складывается впечатление, будто комик Зеленский стебется над предентом Зеленским. Аlександр Повідомлень: 3529 З нами з: 10.04.08 Подякував: 119 раз. Подякували: 247 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6643664466456646 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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