|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 08 жов, 2020 22:49
Против дрона нет приема.
Очевидно, масквачкала кинули Армению по одной простой причине - беспомощность против такой техники. Своих ударных дронов нет, скрепные ПВО/РЕБ слепы, беспомощны и неэффективны.
Жаль, Украина уже полтора года без президента.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|