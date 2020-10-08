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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 08 жов, 2020 22:49
Против дрона нет приема.
Очевидно, масквачкала кинули Армению по одной простой причине - беспомощность против такой техники. Своих ударных дронов нет, скрепные ПВО/РЕБ слепы, беспомощны и неэффективны.
Жаль, Украина уже полтора года без президента.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:05
Re: Політичні дискусії
В Нагорном Карабахе тяжело ранили Юрия Котенка - пропагандиста России, который зимой 2014 года был ведущим киевского Антимайдана, а позже неоднократно ездил к оккупантам на Донбасс.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 01:07
А это точно он, не напутали? Ведущий антимайдана - Юрий Кот, а этот - Котенок
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