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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6644664566466647

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.7 5 26
1. Слуга народу
4%
1
2. ОПЗЖ
0
0
3. ЄС
46%
12
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
19%
5
8. Свобода
0
0
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
15%
4
10. Інші партії
15%
4
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 22:49


Против дрона нет приема.
Очевидно, масквачкала кинули Армению по одной простой причине - беспомощность против такой техники. Своих ударных дронов нет, скрепные ПВО/РЕБ слепы, беспомощны и неэффективны.
Жаль, Украина уже полтора года без президента.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:05

Re: Політичні дискусії

В Нагорном Карабахе тяжело ранили Юрия Котенка - пропагандиста России, который зимой 2014 года был ведущим киевского Антимайдана, а позже неоднократно ездил к оккупантам на Донбасс.
https://www.unian.net/world/v-nagornom- ... 75509.html
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unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 01:07

  unicdima написав:В Нагорном Карабахе тяжело ранили Юрия Котенка - пропагандиста России, который зимой 2014 года был ведущим киевского Антимайдана, а позже неоднократно ездил к оккупантам на Донбасс.
https://www.unian.net/world/v-nagornom- ... 75509.html


А это точно он, не напутали? Ведущий антимайдана - Юрий Кот, а этот - Котенок
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Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 04:06

  Schmit написав:Против дрона нет приема.
Очевидно, масквачкала кинули Армению по одной простой причине - беспомощность против такой техники. Своих ударных дронов нет, скрепные ПВО/РЕБ слепы, беспомощны и неэффективны.
Жаль, Украина уже полтора года без президента.

Дрони - це реально тєма.
Тим більше в України є ж авіаційні КБ. Нехай ті КБ і займуться дронами. І ІТ-спеціалісти у нас є.
Зеленському це, звичайно не потрібно, йому б Порошенка посадити.
andrijk777
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