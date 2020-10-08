Додано: П'ят 09 жов, 2020 04:56

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували у Києві діяльність “ботоферми”, яку спонсорували з території Російської Федерації.



Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що спеціалізовані апаратно-програмні комплекси зловмисники використовували для створення і просування фейкових акаунтів у соціальних мережах. Вони розповсюджували неправдиву інформацію для маніпулювання суспільною думкою напередодні місцевих виборів. Для організації протиправної діяльності організатори "ботоферми" використовували сімкартки українських операторів мобільного зв’язку.



Співробітники СБУ також зафіксували, що потужності вказаної "ботоферми" використовувались окремими політичними силами для чорного піару проти опонентів.



Під час проведення обшуків правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, телекомунікаційне обладнання. Зокрема, 4 GSM-шлюзи ємністю 32 канали кожен, 3 сімбанки ємністю 128 каналів, 3 сімбанки ємністю 32 канали, 5 VoIP-шлюзів ємністю 32 канали. Також вилучено понад 6 тисяч SIM-карток, чорнові записи реєстрації користувачів соціальних мереж, які розміщували матеріали провокаційного характеру на шкоду інформаційній безпеці нашої держави, - уточнили у відомстві.

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