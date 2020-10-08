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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 08 жов, 2020 22:49
Против дрона нет приема.
Очевидно, масквачкала кинули Армению по одной простой причине - беспомощность против такой техники. Своих ударных дронов нет, скрепные ПВО/РЕБ слепы, беспомощны и неэффективны.
Жаль, Украина уже полтора года без президента.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:05
Re: Політичні дискусії
В Нагорном Карабахе тяжело ранили Юрия Котенка - пропагандиста России, который зимой 2014 года был ведущим киевского Антимайдана, а позже неоднократно ездил к оккупантам на Донбасс.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 01:07
А это точно он, не напутали? Ведущий антимайдана - Юрий Кот, а этот - Котенок
In HODL we trust
Додано: П'ят 09 жов, 2020 04:06
Дрони - це реально тєма.
Тим більше в України є ж авіаційні КБ. Нехай ті КБ і займуться дронами. І ІТ-спеціалісти у нас є.
Зеленському це, звичайно не потрібно, йому б Порошенка посадити.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 04:56
Кіберфахівці Служби безпеки України блокували у Києві діяльність “ботоферми”, яку спонсорували з території Російської Федерації.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що спеціалізовані апаратно-програмні комплекси зловмисники використовували для створення і просування фейкових акаунтів у соціальних мережах. Вони розповсюджували неправдиву інформацію для маніпулювання суспільною думкою напередодні місцевих виборів. Для організації протиправної діяльності організатори "ботоферми" використовували сімкартки українських операторів мобільного зв’язку.
Співробітники СБУ також зафіксували, що потужності вказаної "ботоферми" використовувались окремими політичними силами для чорного піару проти опонентів.
Під час проведення обшуків правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, телекомунікаційне обладнання. Зокрема, 4 GSM-шлюзи ємністю 32 канали кожен, 3 сімбанки ємністю 128 каналів, 3 сімбанки ємністю 32 канали, 5 VoIP-шлюзів ємністю 32 канали. Також вилучено понад 6 тисяч SIM-карток, чорнові записи реєстрації користувачів соціальних мереж, які розміщували матеріали провокаційного характеру на шкоду інформаційній безпеці нашої держави, - уточнили у відомстві.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:00
Re: Політичні дискусії
Какой трэшевый и позорный уровень журналистики у нас стал. Котенок отродясь не был на киевском антимайдане. Перепутать Кота с Котёнком, а чё ведь похоже )))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:05
И вравду жаль, что таких "ясновидящих патриотов" как вы нет ни в украинской армии, ни в правительстве, ни в СБУ, ни в украинском военно-промышленном комплексе (такой ещё остался?).
Зато на украинских форумах "крутых вояк" видимо не видимо, а число виртуальных побед на Россией перевалило уже за десятки тысяч.
7 лет ждете когда Россия развалится, но при этом ни построили ни одного ударного дрона, нет ни одной новой разработки беспилотника, нет даже закупок таковых у иностранных производителей.
7 лет! 7 лет, Карл!!!
Кстати, согласен с вами - нет президента страны сейчас.
Как не было его и два, и три, и четыре, и десять лет назад.
А вот временщики разваливающие страну сменяются в президентском кресле постоянно.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:09
Re: Політичні дискусії
Ещё одни тупые, вместо того чтобы безопасно развивать Ольгино, зачем то решили вести технику и агентов прямо в Киев ))
Кстати чего то не указали какие политические силы у нас использовали эту ботоферму для очернения каких политических сил.
А то у нас в ботофермах многие политсилы засветились.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:10
А при Порошенко сколько было дронов (тема же!)было построено?
Ну или закуплено?
Или ему некогда было - сначала бабки в Панаме прятал, потом Липецкую фабрику переофрмлял на подставную контору,затем с другом и товарищем Саакой воевал, на Мальдивы тайком отдохнуть летал,Свинарчуков пристраивал, вороватого Луцика в генпрокуроры пробивал.
Ну точно, когда среди всего этого ещё и дронами заниматься....
Теперь уже точно не вернусь
Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:17
При гуглении Гугл выдает на имя Юрий Котенок википедию на Юрия Владимировича Кота, вот отсюда видимо и пошло.
Все равно скот.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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