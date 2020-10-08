Волгарь, в общем прозондировал я почву по Циркону, никто из спецов не верит в пуск ракеты с ГПВРД на том видео, нет ни одного характерного признака.
Вас опять развели )))
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:26
Re: Політичні дискусії
Волгарь, в общем прозондировал я почву по Циркону, никто из спецов не верит в пуск ракеты с ГПВРД на том видео, нет ни одного характерного признака.
Вас опять развели )))
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