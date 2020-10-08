Волгарь, в общем прозондировал я почву по Циркону, никто из спецов не верит в пуск ракеты с ГПВРД на том видео, нет ни одного характерного признака.
Вас опять развели )))
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:26
Re: Політичні дискусії
Волгарь, в общем прозондировал я почву по Циркону, никто из спецов не верит в пуск ракеты с ГПВРД на том видео, нет ни одного характерного признака.
Вас опять развели )))
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:24
Опять вата беснуется. ПО до сих пор как кость в горле, ведь никогда еще скрепцы не жили так плохо, как при нем.
Весь этот бред свинарчуковский уже многократно опровергнут.
Где поддержка от ЗЕ? Уже их сотни можно было произвести. Но о чем это я, ведь уже даже ракетные программы начатые при ПО остановлены.
А вы сейчас выберете ОПЗЖ с шариями и они вообще продадут весь Укроборонпром какому-то вротэнбергу.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 09 жов, 2020 09:40, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:34
Shram , а вы из Уфы радуетесь,когда рашистская гибридная армия убивает побольше украинцев на Донбассе?
Как вы относитесь к военным успехам и неуспехам уже теперь "своей" армии на Донбассе? У вас родственники и друзья остались в Украине? Они погибают на Донбассе?
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