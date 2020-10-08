Волгарь, в общем прозондировал я почву по Циркону, никто из спецов не верит в пуск ракеты с ГПВРД на том видео, нет ни одного характерного признака.
Вас опять развели )))
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:26
Re: Політичні дискусії
Волгарь, в общем прозондировал я почву по Циркону, никто из спецов не верит в пуск ракеты с ГПВРД на том видео, нет ни одного характерного признака.
Вас опять развели )))
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:24
Опять вата беснуется. ПО до сих пор как кость в горле, ведь никогда еще скрепцы не жили так плохо, как при нем.
Весь этот бред свинарчуковский уже многократно опровергнут.
Где поддержка от ЗЕ? Уже их сотни можно было произвести. Но о чем это я, ведь уже даже ракетные программы начатые при ПО остановлены.
А вы сейчас выберете ОПЗЖ с шариями и они вообще продадут весь Укроборонпром какому-то вротэнбергу.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 09 жов, 2020 09:40, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:34
Shram , а вы из Уфы радуетесь,когда рашистская гибридная армия убивает побольше украинцев на Донбассе?
Как вы относитесь к военным успехам и неуспехам уже теперь "своей" армии на Донбассе? У вас родственники и друзья остались в Украине? Они погибают на Донбассе?
Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:43
Простите, что приходится объяснять азбучные истины. Повторюсь, гиперзвуковой ПВРД - это такой же прорыв как ТРД для реактивной авиации и ЖРД для космонавтики. Появляется новый класс летательных аппаратов, способный покрывать в пределах земной атмосферы 100+ км в минуту. Коренное отличие от МБР заключается в том, что не нужно выходить при запуске в ближний космос (высоты 150+ км от Земли) и цена - на 2 порядка дешевле.
В стратегическом плане наличие такого оружия коренным образом меняет расклад сил в мире. Сейчас удар по европейским странам НАТО могут обеспечить лишь Искандеры (скорость 1,5 км/с) и стратегические бомбардировщики с КР. От этого оружия можно защититься. От ракет, летящих со скоростью 3+ км/с в течение ближайших лет 10-ти защиты не появится.
В стратегическом плане равновесие с США сейчас поддерживает российская триада - ПЛАРБ/МБР и стратегическая авиация. Все это стоит безумных денег.
Теперь появляется новый компонент, абсолютно неуязвимый для противника - относительно дешевая АПЛ с 48-ю легкими ракетами (типа Циркон), которая на
расстояния 1000+ км от побережья США способна создать ту уже угрозу, что и СЯС. Только подлетное время уменьшается втрое...
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