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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6645664666476648 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 5.9 5 27 1. Слуга народу 4% 1 2. ОПЗЖ 0 0 3. ЄС 44% 12 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 19% 5 8. Свобода 0 0 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 15% 4 10. Інші партії 19% 5 Всього голосів : 27 Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:26 Re: Політичні дискусії Волгарь, в общем прозондировал я почву по Циркону, никто из спецов не верит в пуск ракеты с ГПВРД на том видео, нет ни одного характерного признака.

Вас опять развели ))) Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 865 З нами з: 10.06.19 Подякував: 33 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:24 Shram написав: andrijk777 написав: Schmit написав: Против дрона нет приема.

Очевидно, масквачкала кинули Армению по одной простой причине - беспомощность против такой техники. Своих ударных дронов нет, скрепные ПВО/РЕБ слепы, беспомощны и неэффективны.

Жаль, Украина уже полтора года без президента. Против дрона нет приема.Очевидно, масквачкала кинули Армению по одной простой причине - беспомощность против такой техники. Своих ударных дронов нет, скрепные ПВО/РЕБ слепы, беспомощны и неэффективны.Жаль, Украина уже полтора года без президента.

Дрони - це реально тєма.

Тим більше в України є ж авіаційні КБ. Нехай ті КБ і займуться дронами. І ІТ-спеціалісти у нас є.

Зеленському це, звичайно не потрібно, йому б Порошенка посадити. Дрони - це реально тєма.Тим більше в України є ж авіаційні КБ. Нехай ті КБ і займуться дронами. І ІТ-спеціалісти у нас є.Зеленському це, звичайно не потрібно, йому б Порошенка посадити.



А при Порошенко сколько было дронов (тема же!)было построено?

Ну или закуплено?



Или ему некогда было - сначала бабки в Панаме прятал, потом Липецкую фабрику переофрмлял на подставную контору,затем с другом и товарищем Саакой воевал, на Мальдивы тайком отдохнуть летал,Свинарчуков пристраивал, вороватого Луцика в генпрокуроры пробивал.

Ну точно, когда среди всего этого ещё и дронами заниматься.... А при Порошенко сколько было дронов (тема же!)было построено?Ну или закуплено?Или ему некогда было - сначала бабки в Панаме прятал, потом Липецкую фабрику переофрмлял на подставную контору,затем с другом и товарищем Саакой воевал, на Мальдивы тайком отдохнуть летал,Свинарчуков пристраивал, вороватого Луцика в генпрокуроры пробивал.Ну точно, когда среди всего этого ещё и дронами заниматься....

Опять вата беснуется. ПО до сих пор как кость в горле, ведь никогда еще скрепцы не жили так плохо, как при нем.

Весь этот бред свинарчуковский уже многократно опровергнут.





Где поддержка от ЗЕ? Уже их сотни можно было произвести. Но о чем это я, ведь уже даже ракетные программы начатые при ПО остановлены.

А вы сейчас выберете ОПЗЖ с шариями и они вообще продадут весь Укроборонпром какому-то вротэнбергу. Опять вата беснуется. ПО до сих пор как кость в горле, ведь никогда еще скрепцы не жили так плохо, как при нем.Весь этот бред свинарчуковский уже многократно опровергнут.Где поддержка от ЗЕ? Уже их сотни можно было произвести. Но о чем это я, ведь уже даже ракетные программы начатые при ПО остановлены.А вы сейчас выберете ОПЗЖ с шариями и они вообще продадут весь Укроборонпром какому-то вротэнбергу. Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 09 жов, 2020 09:40, всього редагувалось 2 разів. Schmit

Повідомлень: 1697 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:34 Shram , а вы из Уфы радуетесь,когда рашистская гибридная армия убивает побольше украинцев на Донбассе?

Как вы относитесь к военным успехам и неуспехам уже теперь "своей" армии на Донбассе? У вас родственники и друзья остались в Украине? Они погибают на Донбассе? Hotab

Повідомлень: 3116 З нами з: 15.02.09 Подякував: 121 раз. Подякували: 1130 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:43 Tegularius написав: Волгарь написав: сейчас Циркон оснащается обычной боеголовкой, но никто не запрещает оснастить его ядерной из расчета 1Кт мощностси - примерно 1 кг веса боеголовки. Да и не в боеголовке дело, еще раз повторюсь, работающий гиперзвуковой ПВРД - это технологический прорыв, открывающий новую эру, наподобие того, что что создание ТРД открыло дорогу реактивной авиации, а ЖРД - в космос. сейчас Циркон оснащается обычной боеголовкой, но никто не запрещает оснастить его ядерной из расчета 1Кт мощностси - примерно 1 кг веса боеголовки. Да и не в боеголовке дело, еще раз повторюсь, работающий гиперзвуковой ПВРД - это технологический прорыв, открывающий новую эру, наподобие того, что что создание ТРД открыло дорогу реактивной авиации, а ЖРД - в космос.

Ну пусть даже так: а что это вам даёт глобально?

Гарантию, что никто не сунется вас завоевывать военным путем?

Так для такой гарантии достаточно и очень скромного ядерного потенциала, такого например, как у КНДР.

СССР в конце 80-х сильно отставал от Запада в части ракетно-ядерных технологий? Не думаю. Но это никак не спасло его от поражения в холодной войне.

Вот сейчас вашего сателлита утюжит беспилотниками - даже не НАТО, а какая-то зарвавшаяся Турция. И вам по-сути нечего предложить этому союзнику, чтобы отбиться. Не Цирконы же по Турции запускать. Ну пусть даже так: а что это вам даёт глобально?Гарантию, что никто не сунется вас завоевывать военным путем?Так для такой гарантии достаточно и очень скромного ядерного потенциала, такого например, как у КНДР.СССР в конце 80-х сильно отставал от Запада в части ракетно-ядерных технологий? Не думаю. Но это никак не спасло его от поражения в холодной войне.Вот сейчас вашего сателлита утюжит беспилотниками - даже не НАТО, а какая-то зарвавшаяся Турция. И вам по-сути нечего предложить этому союзнику, чтобы отбиться. Не Цирконы же по Турции запускать.

Простите, что приходится объяснять азбучные истины. Повторюсь, гиперзвуковой ПВРД - это такой же прорыв как ТРД для реактивной авиации и ЖРД для космонавтики. Появляется новый класс летательных аппаратов, способный покрывать в пределах земной атмосферы 100+ км в минуту. Коренное отличие от МБР заключается в том, что не нужно выходить при запуске в ближний космос (высоты 150+ км от Земли) и цена - на 2 порядка дешевле.

В стратегическом плане наличие такого оружия коренным образом меняет расклад сил в мире. Сейчас удар по европейским странам НАТО могут обеспечить лишь Искандеры (скорость 1,5 км/с) и стратегические бомбардировщики с КР. От этого оружия можно защититься. От ракет, летящих со скоростью 3+ км/с в течение ближайших лет 10-ти защиты не появится.

В стратегическом плане равновесие с США сейчас поддерживает российская триада - ПЛАРБ/МБР и стратегическая авиация. Все это стоит безумных денег.

Теперь появляется новый компонент, абсолютно неуязвимый для противника - относительно дешевая АПЛ с 48-ю легкими ракетами (типа Циркон), которая на

расстояния 1000+ км от побережья США способна создать ту уже угрозу, что и СЯС. Только подлетное время уменьшается втрое... Простите, что приходится объяснять азбучные истины. Повторюсь, гиперзвуковой ПВРД - это такой же прорыв как ТРД для реактивной авиации и ЖРД для космонавтики. Появляется новый класс летательных аппаратов, способный покрывать в пределах земной атмосферы 100+ км в минуту. Коренное отличие от МБР заключается в том, что не нужно выходить при запуске в ближний космос (высоты 150+ км от Земли) и цена - на 2 порядка дешевле.В стратегическом плане наличие такого оружия коренным образом меняет расклад сил в мире. Сейчас удар по европейским странам НАТО могут обеспечить лишь Искандеры (скорость 1,5 км/с) и стратегические бомбардировщики с КР. От этого оружия можно защититься. От ракет, летящих со скоростью 3+ км/с в течение ближайших лет 10-ти защиты не появится.В стратегическом плане равновесие с США сейчас поддерживает российская триада - ПЛАРБ/МБР и стратегическая авиация. Все это стоит безумных денег.Теперь появляется новый компонент, абсолютно неуязвимый для противника - относительно дешевая АПЛ с 48-ю легкими ракетами (типа Циркон), которая нарасстояния 1000+ км от побережья США способна создать ту уже угрозу, что и СЯС. Только подлетное время уменьшается втрое... Волгарь Повідомлень: 7715 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 774 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6645664666476648 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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