Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:00

Три послідовні новини:В Министерстве обороны Азербайджана заявили об эвакуации армянских военных из Степанакерта после атаки на их позиции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.«Личный состав воинских частей вооруженных сил Армении, понесший тяжелые потери от огневого удара азербайджанской армии по Ханкенди (Степанакерту), эвакуируется», — говорится в сообщении.Подробнее на РБК:Стороны конфликта из-за Нагорного Карабаха могут заключить перемирие в пятницу или субботу, сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя президента Франции.Франция вместе с Россией и США является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, которая возглавляет процесс поиска мирных путей урегулирования нагорнокарабахского конфликта.«Мы движемся в сторону перемирия сегодня или завтра, но все еще очень нестабильно», — отметили в пресс-службе.Подробнее на РБК:Ереван готов возобновить мирные переговоры по Нагорному Карабаху в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинянна на заседании глав правительств государств-членов ЕАЭС в Ереване.«Мы верны принципу мирного урегулирования карабахского конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями президентов и глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — заявил премьер.Пашинян подчеркнул, что население Карабаха оказалось на грани гуманитарной катастрофы. Войну в регионе он охарактеризовал как «азербайджано-турецкую агрессию против армянского народа». При этом Пашинян утверждает, что Азербайджану в ходе боев не удалось достигнуть значительных успехов.Подробнее на РБК:Просто так співпало, пройшло якраз два тижні.