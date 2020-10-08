Волгарь, в общем прозондировал я почву по Циркону, никто из спецов не верит в пуск ракеты с ГПВРД на том видео, нет ни одного характерного признака.
Вас опять развели )))
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:26
Re: Політичні дискусії
Волгарь, в общем прозондировал я почву по Циркону, никто из спецов не верит в пуск ракеты с ГПВРД на том видео, нет ни одного характерного признака.
Вас опять развели )))
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:24
Опять вата беснуется. ПО до сих пор как кость в горле, ведь никогда еще скрепцы не жили так плохо, как при нем.
Весь этот бред свинарчуковский уже многократно опровергнут.
Где поддержка от ЗЕ? Уже их сотни можно было произвести. Но о чем это я, ведь уже даже ракетные программы начатые при ПО остановлены.
А вы сейчас выберете ОПЗЖ с шариями и они вообще продадут весь Укроборонпром какому-то вротэнбергу.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 09 жов, 2020 09:40, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:34
Shram , а вы из Уфы радуетесь,когда рашистская гибридная армия убивает побольше украинцев на Донбассе?
Как вы относитесь к военным успехам и неуспехам уже теперь "своей" армии на Донбассе? У вас родственники и друзья остались в Украине? Они погибают на Донбассе?
Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:43
Простите, что приходится объяснять азбучные истины. Повторюсь, гиперзвуковой ПВРД - это такой же прорыв как ТРД для реактивной авиации и ЖРД для космонавтики. Появляется новый класс летательных аппаратов, способный покрывать в пределах земной атмосферы 100+ км в минуту. Коренное отличие от МБР заключается в том, что не нужно выходить при запуске в ближний космос (высоты 150+ км от Земли) и цена - на 2 порядка дешевле.
В стратегическом плане наличие такого оружия коренным образом меняет расклад сил в мире. Сейчас удар по европейским странам НАТО могут обеспечить лишь Искандеры (скорость 1,5 км/с) и стратегические бомбардировщики с КР. От этого оружия можно защититься. От ракет, летящих со скоростью 3+ км/с в течение ближайших лет 10-ти защиты не появится.
В стратегическом плане равновесие с США сейчас поддерживает российская триада - ПЛАРБ/МБР и стратегическая авиация. Все это стоит безумных денег.
Теперь появляется новый компонент, абсолютно неуязвимый для противника - относительно дешевая АПЛ с 48-ю легкими ракетами (типа Циркон), которая на
расстояния 1000+ км от побережья США способна создать ту уже угрозу, что и СЯС. Только подлетное время уменьшается втрое...
Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:32
Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:41
Фейковий "Циркон"
Немає сенсу обговорювати черговий фейк від російської пропаганди.
Рекомендую московитам та укро-ватнікам уважно спостерігати, як азербайджанці воюють з вірменами в Нагірському Карабаху.
Щось не видно успіхів російської чудо-зброї)))
Навпаки, системи русіш ППО, танки, автомобілі - горять пачками під ударами турецьких дронів!
Чого варте знищення русіш-станції РЕБ "Репелєнта" і десятки понівечених ЗРК "ОСА", які вірмени мали за нещастя купити у Московії.
В 1941 московити також співали "Броня крєпка і танки наші бістри!" і "Красная армія всєх сільнєй!".
І танків у московитів було 23 000 штук (в тому числі важких 1000 шт), а у німців лише 3500 танків (жодного важкого!!!). І відступала Червона Армія, вмиваючись кров,ю, до Маскви, а потім і до Сталінграда.
Якби не допомога по ленд-лізу, ( десятки тисяч грузовиків, алюміній, вибухівка, тушонка) - ніякої "вєлікої" перемоги в 1945 не було би.
P.S. Навіщо модератори дозволяють агітаторам країни-агресора вести пропаганду на українських сайтах????
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 09 жов, 2020 13:42, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:00
Re: Політичні дискусії
Три послідовні новини:
В Министерстве обороны Азербайджана заявили об эвакуации армянских военных из Степанакерта после атаки на их позиции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Личный состав воинских частей вооруженных сил Армении, понесший тяжелые потери от огневого удара азербайджанской армии по Ханкенди (Степанакерту), эвакуируется», — говорится в сообщении.
Подробнее на РБК:
Стороны конфликта из-за Нагорного Карабаха могут заключить перемирие в пятницу или субботу, сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя президента Франции.
Франция вместе с Россией и США является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, которая возглавляет процесс поиска мирных путей урегулирования нагорнокарабахского конфликта.
«Мы движемся в сторону перемирия сегодня или завтра, но все еще очень нестабильно», — отметили в пресс-службе.
Подробнее на РБК:
Ереван готов возобновить мирные переговоры по Нагорному Карабаху в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинянна на заседании глав правительств государств-членов ЕАЭС в Ереване.
«Мы верны принципу мирного урегулирования карабахского конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями президентов и глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — заявил премьер.
Пашинян подчеркнул, что население Карабаха оказалось на грани гуманитарной катастрофы. Войну в регионе он охарактеризовал как «азербайджано-турецкую агрессию против армянского народа». При этом Пашинян утверждает, что Азербайджану в ходе боев не удалось достигнуть значительных успехов.
Подробнее на РБК:
Просто так співпало, пройшло якраз два тижні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:38
Я не стану спорить стой дурью, которую Вы тут пишите (хотя бы потому, что 70% всего оружия Азербайджана из России, и минимум сотню танков его танков армяне уже сожгли, да и вообще 45-ти тыс. армянская армия совсем не плохо бьется со 150-ю тыс. азербайджанцев, нанося им тяжелейшие потери).
Остановлюсь на 41-ом. У немцев на Восточном фронте на 22-е июня было 3850 танков и САУ (плюс 250 у румын/венгров/финнов). На Северо-Западном фронте в 1-ой линии у РККА было 2 мехкорпуса (3-ий и 12-ый) -1300 танков против 750 танков и САУ 4-ои ТГ Гепнера. На Западном фронте 6-му, 11-му, 13-му и 14-му мк (2300 танков) противостояли 2250 танков и САУ 3-ей (Гот) и 2-ой (Гудериан) ТГ. На Юго-Западном фронте 1-ой ТГ Клейста (850 танков и САУ)противостояли около 4 000 танков 4-го (А.А. Власова), 8-го, 9-го, 15-го и 16-го мехкорпусов. Т.е подавляющее преимущество было только на одном направлении (которое рассеялось ка кдым после боев у Дубно 27-28/6). Причем немцы в целом стратегически провели приграничные бои почти совершенно - 3ТГ сначала разбила 12-ый МК на Северо-Западном фронте, а затем обошла мехкорпуса Западного фронта в районе Гродно и сразу через Вильнюс-Молодечно к вечеру 28/6 вышли к Минску.
Но обо всем этом, Вы, конечно даже не подозреваете...КАК И О ПВРД
Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:13
Ну Порох армією займався, не треба на біле говорити чорне.
А чим займається Зе вже майже 1,5 року? Чим?
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