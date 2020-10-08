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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6646664766486649 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 6 5 29 1. Слуга народу 3% 1 2. ОПЗЖ 0 0 3. ЄС 41% 12 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 21% 6 8. Свобода 0 0 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 14% 4 10. Інші партії 21% 6 Всього голосів : 29 Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:34 andrijk777 написав: айже 1,5 року? Чим?

айже 1,5 року? Чим?

Айкос курить і розмовляє з єрмаком про корабельні сосни)))) Айкос курить і розмовляє з єрмаком про корабельні сосни)))) Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21630 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1243 раз. Подякували: 2226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:41 Волгарь написав: Frant написав: Рекомендую московитам та укро-ватнікам уважно спостерігати, як азербайджанці воюють з вірменами в Нагірському Карабаху.

Щось не видно успіхів російської чудо-зброї)))[/b]

Навпаки, системи русіш ППО, танки, автомобілі - горять пачками під ударами турецьких дронів!



Чого варте знищення русіш "Репелєнта" і десятки понівечених ЗРК "ОСА", які вірмени мали за нещастя купити у Московії.



В 1941 московити також співали "Броня крєпка і танки наші бістри!" і "Красная армія всєх сільнєй!".

І танків у московитів було 23 000 штук (в тому числі важких 1000 шт), а у німців лише 3500 танків (жодного важкого!!!). І відступала Червона Армія, вмиваючись кров,ю, до Маскви, а потім і до Сталінграда.



Якби не допомога по ленд-лізу, ( десятки тисяч грузовиків, алюміній, вибухівка, тушонка) - ніякої "вєлікої" перемоги в 1945 не було би.



P.S. Навіщо модератори дозволяють агітаторам країни-агресора вести пропаганду на українських сайтах???? Рекомендую московитам та укро-ватнікам уважно спостерігати, як азербайджанці воюють з вірменами в Нагірському Карабаху.Щось не видно успіхів російської чудо-зброї)))[/b]Навпаки, системи русіш ППО, танки, автомобілі - горять пачками під ударами турецьких дронів!Чого варте знищення русіш "Репелєнта" і десятки понівечених ЗРК "ОСА", які вірмени мали за нещастя купити у Московії.І танків у московитів було 23 000 штук (в тому числі важких 1000 шт), а у німців лише 3500 танків (жодного важкого!!!). І відступала Червона Армія, вмиваючись кров,ю, до Маскви, а потім і до Сталінграда.Якби не допомога по ленд-лізу, ( десятки тисяч грузовиків, алюміній, вибухівка, тушонка) - ніякої "вєлікої" перемоги в 1945 не було би.P.S. Навіщо модератори дозволяють агітаторам країни-агресора вести пропаганду на українських сайтах????

Я не стану спорить стой дурью, которую Вы тут пишите (хотя бы потому, что 70% всего оружия Азербайджана из России, и минимум сотню танков его танков армяне уже сожгли, да и вообще 45-ти тыс. армянская армия совсем не плохо бьется со 150-ю тыс. азербайджанцев, нанося им тяжелейшие потери).

Остановлюсь на 41-ом. У немцев на Восточном фронте на 22-е июня было 3850 танков и САУ (плюс 250 у румын/венгров/финнов). На Северо-Западном фронте в 1-ой линии у РККА было 2 мехкорпуса (3-ий и 12-ый) -1300 танков против 750 танков и САУ 4-ои ТГ Гепнера. На Западном фронте 6-му, 11-му, 13-му и 14-му мк (2300 танков) противостояли 2250 танков и САУ 3-ей (Гот) и 2-ой (Гудериан) ТГ. На Юго-Западном фронте 1-ой ТГ Клейста (850 танков и САУ)противостояли около 4 000 танков 4-го (А.А. Власова), 8-го, 9-го, 15-го и 16-го мехкорпусов. Т.е подавляющее преимущество было только на одном направлении (которое рассеялось ка кдым после боев у Дубно 27-28/6). Причем немцы в целом стратегически провели приграничные бои почти совершенно - 3ТГ сначала разбила 12-ый МК на Северо-Западном фронте, а затем обошла мехкорпуса Западного фронта в районе Гродно и сразу через Вильнюс-Молодечно к вечеру 28/6 вышли к Минску.

Но обо всем этом, Вы, конечно даже не подозреваете...КАК И О ПВРД Я не стану спорить стой дурью, которую Вы тут пишите (хотя бы потому, что 70% всего оружия Азербайджана из России, и минимум сотню танков его танков армяне уже сожгли, да и вообще 45-ти тыс. армянская армия совсем не плохо бьется со 150-ю тыс. азербайджанцев, нанося им тяжелейшие потери).Остановлюсь на 41-ом. У немцев на Восточном фронте на 22-е июня было 3850 танков и САУ (плюс 250 у румын/венгров/финнов). На Северо-Западном фронте в 1-ой линии у РККА было 2 мехкорпуса (3-ий и 12-ый) -1300 танков против 750 танков и САУ 4-ои ТГ Гепнера. На Западном фронте 6-му, 11-му, 13-му и 14-му мк (2300 танков) противостояли 2250 танков и САУ 3-ей (Гот) и 2-ой (Гудериан) ТГ. На Юго-Западном фронте 1-ой ТГ Клейста (850 танков и САУ)противостояли около 4 000 танков 4-го (А.А. Власова), 8-го, 9-го, 15-го и 16-го мехкорпусов. Т.е подавляющее преимущество было только на одном направлении (которое рассеялось ка кдым после боев у Дубно 27-28/6). Причем немцы в целом стратегически провели приграничные бои почти совершенно - 3ТГ сначала разбила 12-ый МК на Северо-Западном фронте, а затем обошла мехкорпуса Западного фронта в районе Гродно и сразу через Вильнюс-Молодечно к вечеру 28/6 вышли к Минску.Но обо всем этом, Вы, конечно даже не подозреваете...КАК И О ПВРД

Когда произошло самое крупное танковое сражение WWII? Когда произошло самое крупное танковое сражение WWII? Schmit

Повідомлень: 1699 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6646664766486649 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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