Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:38

Frant написав: Волгарь написав: unicdima написав: Волгарь, в общем прозондировал я почву по Циркону, никто из спецов не верит в пуск ракеты с ГПВРД на том видео, нет ни одного характерного признака.

Вас опять развели ))) Волгарь, в общем прозондировал я почву по Циркону, никто из спецов не верит в пуск ракеты с ГПВРД на том видео, нет ни одного характерного признака.Вас опять развели )))

Я просто восхищаюсь Вами - сидя за компом Вы одним кликом нивелировали работу десятков тысяч людей! Я просто восхищаюсь Вами - сидя за компом Вы одним кликом нивелировали работу десятков тысяч людей!

Немає сенсу обговорювати чейковий фейк від російської пропаганди.



Рекомендую московитам та укро-ватнікам уважно спостерігати, як азербайджанці воюють з вірменами в Нагірському Карабаху.

Щось не видно успіхів російської чудо-зброї)))

Навпаки, системи русіш ППО, танки, автомобілі - горять пачками під ударами турецьких дронів!



Чого варте знищення русіш "Репелєнта" і десятки понівечених ЗРК "ОСА", які вірмени мали за нещастя купити у Московії.



В 1941 московити також співали "Броня крєпка і танки наші бістри!" і "Красная армія всєх сільнєй!".

І танків у московитів було 23 000 штук (в тому числі важких 1000 шт), а у німців лише 3500 танків (жодного важкого!!!). І відступала Червона Армія, вмиваючись кров,ю, до Маскви, а потім і до Сталінграда.



Якби не допомога по ленд-лізу, ( десятки тисяч грузовиків, алюміній, вибухівка, тушонка) - ніякої "вєлікої" перемоги в 1945 не було би.



P.S. Навіщо модератори дозволяють агітаторам країни-агресора вести пропаганду на українських сайтах???? Навпаки, системи русіш ППО, танки, автомобілі - горять пачками під ударами турецьких дронів!Чого варте знищення русіш "Репелєнта" і десятки понівечених ЗРК "ОСА", які вірмени мали за нещастя купити у Московії.І танків у московитів було 23 000 штук (в тому числі важких 1000 шт), а у німців лише 3500 танків (жодного важкого!!!). І відступала Червона Армія, вмиваючись кров,ю, до Маскви, а потім і до Сталінграда.Якби не допомога по ленд-лізу, ( десятки тисяч грузовиків, алюміній, вибухівка, тушонка) - ніякої "вєлікої" перемоги в 1945 не було би.P.S. Навіщо модератори дозволяють агітаторам країни-агресора вести пропаганду на українських сайтах????

Я не стану спорить стой дурью, которую Вы тут пишите (хотя бы потому, что 70% всего оружия Азербайджана из России, и минимум сотню танков его танков армяне уже сожгли, да и вообще 45-ти тыс. армянская армия совсем не плохо бьется со 150-ю тыс. азербайджанцев, нанося им тяжелейшие потери).Остановлюсь на 41-ом. У немцев на Восточном фронте на 22-е июня было 3850 танков и САУ (плюс 250 у румын/венгров/финнов). На Северо-Западном фронте в 1-ой линии у РККА было 2 мехкорпуса (3-ий и 12-ый) -1300 танков против 750 танков и САУ 4-ои ТГ Гепнера. На Западном фронте 6-му, 11-му, 13-му и 14-му мк (2300 танков) противостояли 2250 танков и САУ 3-ей (Гот) и 2-ой (Гудериан) ТГ. На Юго-Западном фронте 1-ой ТГ Клейста (850 танков и САУ)противостояли около 4 000 танков 4-го (А.А. Власова), 8-го, 9-го, 15-го и 16-го мехкорпусов. Т.е подавляющее преимущество было только на одном направлении (которое рассеялось ка кдым после боев у Дубно 27-28/6). Причем немцы в целом стратегически провели приграничные бои почти совершенно - 3ТГ сначала разбила 12-ый МК на Северо-Западном фронте, а затем обошла мехкорпуса Западного фронта в районе Гродно и сразу через Вильнюс-Молодечно к вечеру 28/6 вышли к Минску.Но обо всем этом, Вы, конечно даже не подозреваете...КАК И О ПВРД