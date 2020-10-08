Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав:Волгарь, в общем прозондировал я почву по Циркону, никто из спецов не верит в пуск ракеты с ГПВРД на том видео, нет ни одного характерного признака. Вас опять развели )))
Я просто восхищаюсь Вами - сидя за компом Вы одним кликом нивелировали работу десятков тысяч людей!
Немає сенсу обговорювати черговий фейк від російської пропаганди.
Рекомендую московитам та укро-ватнікам уважно спостерігати, як азербайджанці воюють з вірменами в Нагірському Карабаху. Щось не видно успіхів російської чудо-зброї))) Навпаки, системи русіш ППО, танки, автомобілі - горять пачками під ударами турецьких дронів!
Чого варте знищення русіш-станції РЕБ "Репелєнта" і десятки понівечених ЗРК "ОСА", які вірмени мали за нещастя купити у Московії.
В 1941 московити також співали "Броня крєпка і танки наші бістри!" і "Красная армія всєх сільнєй!". І танків у московитів було 23 000 штук (в тому числі важких 1000 шт), а у німців лише 3500 танків (жодного важкого!!!). І відступала Червона Армія, вмиваючись кров,ю, до Маскви, а потім і до Сталінграда.
Якби не допомога по ленд-лізу, ( десятки тисяч грузовиків, алюміній, вибухівка, тушонка) - ніякої "вєлікої" перемоги в 1945 не було би.
P.S. Навіщо модератори дозволяють агітаторам країни-агресора вести пропаганду на українських сайтах????
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 09 жов, 2020 13:42, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Франция вместе с Россией и США является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, которая возглавляет процесс поиска мирных путей урегулирования нагорнокарабахского конфликта.
«Мы движемся в сторону перемирия сегодня или завтра, но все еще очень нестабильно», — отметили в пресс-службе.
Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/09/10/2020/ ... 0c4d4521e8 Ереван готов возобновить мирные переговоры по Нагорному Карабаху в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинянна на заседании глав правительств государств-членов ЕАЭС в Ереване.
«Мы верны принципу мирного урегулирования карабахского конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями президентов и глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — заявил премьер.
Пашинян подчеркнул, что население Карабаха оказалось на грани гуманитарной катастрофы. Войну в регионе он охарактеризовал как «азербайджано-турецкую агрессию против армянского народа». При этом Пашинян утверждает, что Азербайджану в ходе боев не удалось достигнуть значительных успехов.
unicdima написав:Волгарь, в общем прозондировал я почву по Циркону, никто из спецов не верит в пуск ракеты с ГПВРД на том видео, нет ни одного характерного признака. Вас опять развели )))
Я просто восхищаюсь Вами - сидя за компом Вы одним кликом нивелировали работу десятков тысяч людей!
Немає сенсу обговорювати чейковий фейк від російської пропаганди.
Рекомендую московитам та укро-ватнікам уважно спостерігати, як азербайджанці воюють з вірменами в Нагірському Карабаху. Щось не видно успіхів російської чудо-зброї))) Навпаки, системи русіш ППО, танки, автомобілі - горять пачками під ударами турецьких дронів!
Чого варте знищення русіш "Репелєнта" і десятки понівечених ЗРК "ОСА", які вірмени мали за нещастя купити у Московії.
В 1941 московити також співали "Броня крєпка і танки наші бістри!" і "Красная армія всєх сільнєй!". І танків у московитів було 23 000 штук (в тому числі важких 1000 шт), а у німців лише 3500 танків (жодного важкого!!!). І відступала Червона Армія, вмиваючись кров,ю, до Маскви, а потім і до Сталінграда.
Якби не допомога по ленд-лізу, ( десятки тисяч грузовиків, алюміній, вибухівка, тушонка) - ніякої "вєлікої" перемоги в 1945 не було би.
P.S. Навіщо модератори дозволяють агітаторам країни-агресора вести пропаганду на українських сайтах????
Я не стану спорить стой дурью, которую Вы тут пишите (хотя бы потому, что 70% всего оружия Азербайджана из России, и минимум сотню танков его танков армяне уже сожгли, да и вообще 45-ти тыс. армянская армия совсем не плохо бьется со 150-ю тыс. азербайджанцев, нанося им тяжелейшие потери). Остановлюсь на 41-ом. У немцев на Восточном фронте на 22-е июня было 3850 танков и САУ (плюс 250 у румын/венгров/финнов). На Северо-Западном фронте в 1-ой линии у РККА было 2 мехкорпуса (3-ий и 12-ый) -1300 танков против 750 танков и САУ 4-ои ТГ Гепнера. На Западном фронте 6-му, 11-му, 13-му и 14-му мк (2300 танков) противостояли 2250 танков и САУ 3-ей (Гот) и 2-ой (Гудериан) ТГ. На Юго-Западном фронте 1-ой ТГ Клейста (850 танков и САУ)противостояли около 4 000 танков 4-го (А.А. Власова), 8-го, 9-го, 15-го и 16-го мехкорпусов. Т.е подавляющее преимущество было только на одном направлении (которое рассеялось ка кдым после боев у Дубно 27-28/6). Причем немцы в целом стратегически провели приграничные бои почти совершенно - 3ТГ сначала разбила 12-ый МК на Северо-Западном фронте, а затем обошла мехкорпуса Западного фронта в районе Гродно и сразу через Вильнюс-Молодечно к вечеру 28/6 вышли к Минску. Но обо всем этом, Вы, конечно даже не подозреваете...КАК И О ПВРД
Shram написав:А при Порошенко сколько было дронов (тема же!)было построено? Ну или закуплено?
Или ему некогда было - сначала бабки в Панаме прятал, потом Липецкую фабрику переофрмлял на подставную контору,затем с другом и товарищем Саакой воевал, на Мальдивы тайком отдохнуть летал,Свинарчуков пристраивал, вороватого Луцика в генпрокуроры пробивал. Ну точно, когда среди всего этого ещё и дронами заниматься....
Ну Порох армією займався, не треба на біле говорити чорне. А чим займається Зе вже майже 1,5 року? Чим?
Frant написав:Рекомендую московитам та укро-ватнікам уважно спостерігати, як азербайджанці воюють з вірменами в Нагірському Карабаху. Щось не видно успіхів російської чудо-зброї)))[/b] Навпаки, системи русіш ППО, танки, автомобілі - горять пачками під ударами турецьких дронів!
Чого варте знищення русіш "Репелєнта" і десятки понівечених ЗРК "ОСА", які вірмени мали за нещастя купити у Московії.
В 1941 московити також співали "Броня крєпка і танки наші бістри!" і "Красная армія всєх сільнєй!". І танків у московитів було 23 000 штук (в тому числі важких 1000 шт), а у німців лише 3500 танків (жодного важкого!!!). І відступала Червона Армія, вмиваючись кров,ю, до Маскви, а потім і до Сталінграда.
Якби не допомога по ленд-лізу, ( десятки тисяч грузовиків, алюміній, вибухівка, тушонка) - ніякої "вєлікої" перемоги в 1945 не було би.
P.S. Навіщо модератори дозволяють агітаторам країни-агресора вести пропаганду на українських сайтах????
Я не стану спорить стой дурью, которую Вы тут пишите (хотя бы потому, что 70% всего оружия Азербайджана из России, и минимум сотню танков его танков армяне уже сожгли, да и вообще 45-ти тыс. армянская армия совсем не плохо бьется со 150-ю тыс. азербайджанцев, нанося им тяжелейшие потери). Остановлюсь на 41-ом. У немцев на Восточном фронте на 22-е июня было 3850 танков и САУ (плюс 250 у румын/венгров/финнов). На Северо-Западном фронте в 1-ой линии у РККА было 2 мехкорпуса (3-ий и 12-ый) -1300 танков против 750 танков и САУ 4-ои ТГ Гепнера. На Западном фронте 6-му, 11-му, 13-му и 14-му мк (2300 танков) противостояли 2250 танков и САУ 3-ей (Гот) и 2-ой (Гудериан) ТГ. На Юго-Западном фронте 1-ой ТГ Клейста (850 танков и САУ)противостояли около 4 000 танков 4-го (А.А. Власова), 8-го, 9-го, 15-го и 16-го мехкорпусов. Т.е подавляющее преимущество было только на одном направлении (которое рассеялось ка кдым после боев у Дубно 27-28/6). Причем немцы в целом стратегически провели приграничные бои почти совершенно - 3ТГ сначала разбила 12-ый МК на Северо-Западном фронте, а затем обошла мехкорпуса Западного фронта в районе Гродно и сразу через Вильнюс-Молодечно к вечеру 28/6 вышли к Минску. Но обо всем этом, Вы, конечно даже не подозреваете...КАК И О ПВРД
Когда произошло самое крупное танковое сражение WWII?
Волгарь написав: сейчас Циркон оснащается обычной боеголовкой, но никто не запрещает оснастить его ядерной из расчета 1Кт мощностси - примерно 1 кг веса боеголовки. Да и не в боеголовке дело, еще раз повторюсь, работающий гиперзвуковой ПВРД - это технологический прорыв, открывающий новую эру, наподобие того, что что создание ТРД открыло дорогу реактивной авиации, а ЖРД - в космос.
Ну пусть даже так: а что это вам даёт глобально? Гарантию, что никто не сунется вас завоевывать военным путем? Так для такой гарантии достаточно и очень скромного ядерного потенциала, такого например, как у КНДР. СССР в конце 80-х сильно отставал от Запада в части ракетно-ядерных технологий? Не думаю. Но это никак не спасло его от поражения в холодной войне. Вот сейчас вашего сателлита утюжит беспилотниками - даже не НАТО, а какая-то зарвавшаяся Турция. И вам по-сути нечего предложить этому союзнику, чтобы отбиться. Не Цирконы же по Турции запускать.
Простите, что приходится объяснять азбучные истины. Повторюсь, гиперзвуковой ПВРД - это такой же прорыв как ТРД для реактивной авиации и ЖРД для космонавтики. Появляется новый класс летательных аппаратов, способный покрывать в пределах земной атмосферы 100+ км в минуту. Коренное отличие от МБР заключается в том, что не нужно выходить при запуске в ближний космос (высоты 150+ км от Земли) и цена - на 2 порядка дешевле. В стратегическом плане наличие такого оружия коренным образом меняет расклад сил в мире. Сейчас удар по европейским странам НАТО могут обеспечить лишь Искандеры (скорость 1,5 км/с) и стратегические бомбардировщики с КР. От этого оружия можно защититься. От ракет, летящих со скоростью 3+ км/с в течение ближайших лет 10-ти защиты не появится. В стратегическом плане равновесие с США сейчас поддерживает российская триада - ПЛАРБ/МБР и стратегическая авиация. Все это стоит безумных денег. Теперь появляется новый компонент, абсолютно неуязвимый для противника - относительно дешевая АПЛ с 48-ю легкими ракетами (типа Циркон), которая на расстояния 1000+ км от побережья США способна создать ту уже угрозу, что и СЯС. Только подлетное время уменьшается втрое...
Именно из-за такого мировоззрения рф должна быть уничтожена, в интересах всего человечества
Волгарь написав:В стратегическом плане наличие такого оружия коренным образом меняет расклад сил в мире. Сейчас удар по европейским странам НАТО могут обеспечить лишь Искандеры (скорость 1,5 км/с) и стратегические бомбардировщики с КР. От этого оружия можно защититься. От ракет, летящих со скоростью 3+ км/с в течение ближайших лет 10-ти защиты не появится. В стратегическом плане равновесие с США сейчас поддерживает российская триада - ПЛАРБ/МБР и стратегическая авиация. Все это стоит безумных денег. Теперь появляется новый компонент, абсолютно неуязвимый для противника - относительно дешевая АПЛ с 48-ю легкими ракетами (типа Циркон), которая на расстояния 1000+ км от побережья США способна создать ту уже угрозу, что и СЯС. Только подлетное время уменьшается втрое...
Та нічого воно не змінює, як і наявність ядерної зброї. Москва нікому сто років не потрібна, а Кенінсберг для Ганса, Біробіджан для Сіня, чи Севастополь для Тараса, ні ракети, ні ядерні бомби, не завадять повернути. Не працює ядерна зброя в локальних конфліктах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.