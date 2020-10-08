RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6645664666476648

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 6 5 29
1. Слуга народу
3%
1
2. ОПЗЖ
0
0
3. ЄС
41%
12
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
21%
6
8. Свобода
0
0
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
14%
4
10. Інші партії
21%
6
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:46

  Волгарь написав:Герасимов доложил Путину об успешном запуске гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Ракета была запущена с фрегата «Адмирал Горшков» из Белого моря по цели в Баренцевом море, дальность полета составила 450 км, скорость – более восьми Махов, передает РИА «Новости».
https://vz.ru/news/2020/10/7/1064089.html
И примечательно здесь даже не то, что ракета летит со скоростью больше 2,6 км/с (почти ВЧЕТВЕРО быстрее патрона от автомата), а то, что в ней используется 1-ый в мире РАБОТАЮЩИЙ ГИПЕРЗВУКОВОЙ ПВРД (прямоточный воздушно-реактивный двигатель). Едва ли не столетняя мечта конструкторов воплощена в жизнь. Про уровень технологии, необходимый для его создания, скромно умолчим.

А чим ця ракета відрізняється від ракети "Кинжал"(ракета 9-C-7760):
Ракета: 9-C-7760 — аэробаллистическая
Максимальная дальность поражения комплекса: более 3000 км
Максимальная скорость: М=10-12 (до 14688 км/ч или 4080 м/с)
Масса боевой части: 500 кг
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 09 жов, 2020 16:20, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2599
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:49

Волгарь ,
Приходили монголы - и где теперь монголы?

Вообще они 300 лет раком ставили.
А пришли в Берлин коцабы - насколько хватило коцабов? Где теперь Германия, а где коцабы?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3117
З нами з: 15.02.09
Подякував: 121 раз.
Подякували: 1130 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6645664666476648
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25804)
09.10.2020 16:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.