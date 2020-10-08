Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Герасимов доложил Путину об успешном запуске гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Ракета была запущена с фрегата «Адмирал Горшков» из Белого моря по цели в Баренцевом море, дальность полета составила 450 км, скорость – более восьми Махов, передает РИА «Новости». https://vz.ru/news/2020/10/7/1064089.html И примечательно здесь даже не то, что ракета летит со скоростью больше 2,6 км/с (почти ВЧЕТВЕРО быстрее патрона от автомата), а то, что в ней используется 1-ый в мире РАБОТАЮЩИЙ ГИПЕРЗВУКОВОЙ ПВРД (прямоточный воздушно-реактивный двигатель). Едва ли не столетняя мечта конструкторов воплощена в жизнь. Про уровень технологии, необходимый для его создания, скромно умолчим.
По словам Коболева, дело касается деятельности всего менеджмента компании и строится на обвинениях в государственной измене. Глава предприятия не знает, когда дело было открыто, но соответствующие документы он получил только 8 октября
Государственная измена в отношении какого государства ? Если в отношении РФ, то да, измена. Посмели победить ГазПром в международном суде. Но у нас государство Украина. И выигрывать суды в пользу государства Украина - это уж никак не гос.измена
Журналисты зафиксировали на видео, как Audi с Шефиром выехало с территории Офиса президента и направилось по Столичному шоссе в сторону Конча-Заспы. В конце шоссе авто заехало на заправку, где к нему подъехал Mercedes Ахметова, Шефир пересел в этот автомобиль, после чего он направился в резиденцию олигарха