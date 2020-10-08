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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6645664666476648

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 6 5 29
1. Слуга народу
3%
1
2. ОПЗЖ
0
0
3. ЄС
41%
12
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
21%
6
8. Свобода
0
0
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
14%
4
10. Інші партії
21%
6
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:46

  Волгарь написав:Герасимов доложил Путину об успешном запуске гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Ракета была запущена с фрегата «Адмирал Горшков» из Белого моря по цели в Баренцевом море, дальность полета составила 450 км, скорость – более восьми Махов, передает РИА «Новости».
https://vz.ru/news/2020/10/7/1064089.html
И примечательно здесь даже не то, что ракета летит со скоростью больше 2,6 км/с (почти ВЧЕТВЕРО быстрее патрона от автомата), а то, что в ней используется 1-ый в мире РАБОТАЮЩИЙ ГИПЕРЗВУКОВОЙ ПВРД (прямоточный воздушно-реактивный двигатель). Едва ли не столетняя мечта конструкторов воплощена в жизнь. Про уровень технологии, необходимый для его создания, скромно умолчим.

А чим ця ракета відрізняється від ракети "Кинжал"(ракета 9-C-7760):
Ракета: 9-C-7760 — аэробаллистическая
Максимальная дальность поражения комплекса: более 3000 км
Максимальная скорость: М=10-12 (до 14688 км/ч или 4080 м/с)
Масса боевой части: 500 кг
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 09 жов, 2020 16:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:49

Волгарь ,
Приходили монголы - и где теперь монголы?

Вообще они 300 лет раком ставили.
А пришли в Берлин коцабы - насколько хватило коцабов? Где теперь Германия, а где коцабы?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:37

Кратко. 2020-10-09

Кратко. 2020-10-09

1) В Офисе президента говорят о возможной угрозе независимости Украины из-за событий в Беларуси
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что если события в Беларуси будут развиваться по наихудшему сценарию, они могут представлять непосредственную угрозу независимости Украины

У Зеленского объяснили, почему обмен пленными на Донбассе заблокирован
Руководитель Офиса президента Ермак считает нонсенсом требование боевиков отменить пункт постановления Верховной Рады для разблокирования вопроса обмена удержанными лицами

Ермак о Донбассе: Наша стратегия – не в прославлении военных усилий и не в обвинении РФ
Украинская стратегия по отношению к ситуации на Донбассе заключается в использовании всех возможностей для переговоров и снижения напряжения, а не в обвинении россиян во всех бедах

Переговоры можно вести с теми, кто имеет желание договорится.
А если ставят только ультиматумы, то это не переговоры.

2) Обвинения в госизмене. Против руководства Нафтогаза открыли уголовное дело – Коболев
По словам Коболева, дело касается деятельности всего менеджмента компании и строится на обвинениях в государственной измене. Глава предприятия не знает, когда дело было открыто, но соответствующие документы он получил только 8 октября

Государственная измена в отношении какого государства ?
Если в отношении РФ, то да, измена. Посмели победить ГазПром в международном суде.
Но у нас государство Украина. И выигрывать суды в пользу государства Украина - это уж никак не гос.измена

3) Шмыгаль срочно собирает руководителей областей из-за стремительного распространения коронавируса
Поздно пить боржоми ...

4) Первый помощник Зеленского тайно встречался с Ахметовым: видео "Схем"
Журналисты зафиксировали на видео, как Audi с Шефиром выехало с территории Офиса президента и направилось по Столичному шоссе в сторону Конча-Заспы. В конце шоссе авто заехало на заправку, где к нему подъехал Mercedes Ахметова, Шефир пересел в этот автомобиль, после чего он направился в резиденцию олигарха

5) Верховный суд обязал Зеленского говорить на украинском
Суд признал, что Зеленский должен общаться на украинском во время исполнения служебных обязанностей
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:31

Re: Політичні дискусії

Ну і навіщо треба було Волгаря банити?
Такою цезурою ви копіюєте дії росіян, набагато корисніше і цікавіше)) боротися з російською пропагандою фактами, розкривати їх фейки.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:41

  unicdima написав:Ну і навіщо треба було Волгаря банити?
Такою цезурою ви копіюєте дії росіян, набагато корисніше і цікавіше)) боротися з російською пропагандою фактами, розкривати їх фейки.

Ну розказувати на українському форумі що Росії вже 1158 років це по-моєму зашквар. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:50

  unicdima написав:Ну і навіщо треба було Волгаря банити?
Такою цезурою ви копіюєте дії росіян, набагато корисніше і цікавіше)) боротися з російською пропагандою фактами, розкривати їх фейки.

Так для них этого и надо, чтобы с ними вступили в разговор и твои факты ему до ж***

Твои факты для него - это повод накинуть ещё побольше фейков
Ты опять факты в ответ - тебе ещё больше фейков

И так по кругу. И доходит до точки, что ты не выражаешь свои мысли, а постоянно занят опровержением фейков. Цель российского пропагандона достигнута

Поэтому, правильное решение - только бан.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:00

  unicdima написав:Ну і навіщо треба було Волгаря банити?
Такою цезурою ви копіюєте дії росіян, набагато корисніше і цікавіше)) боротися з російською пропагандою фактами, розкривати їх фейки.

учётка, с большой вероятностью, тут на работе
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