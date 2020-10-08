Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:37

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что если события в Беларуси будут развиваться по наихудшему сценарию, они могут представлять непосредственную угрозу независимости Украины

Руководитель Офиса президента Ермак считает нонсенсом требование боевиков отменить пункт постановления Верховной Рады для разблокирования вопроса обмена удержанными лицами

Украинская стратегия по отношению к ситуации на Донбассе заключается в использовании всех возможностей для переговоров и снижения напряжения, а не в обвинении россиян во всех бедах

По словам Коболева, дело касается деятельности всего менеджмента компании и строится на обвинениях в государственной измене. Глава предприятия не знает, когда дело было открыто, но соответствующие документы он получил только 8 октября

Журналисты зафиксировали на видео, как Audi с Шефиром выехало с территории Офиса президента и направилось по Столичному шоссе в сторону Конча-Заспы. В конце шоссе авто заехало на заправку, где к нему подъехал Mercedes Ахметова, Шефир пересел в этот автомобиль, после чего он направился в резиденцию олигарха

Суд признал, что Зеленский должен общаться на украинском во время исполнения служебных обязанностей

Кратко. 2020-10-09Переговоры можно вести с теми, кто имеет желание договорится.А если ставят только ультиматумы, то это не переговоры.Государственная измена в отношении какого государства ?Если в отношении РФ, то да, измена. Посмели победить ГазПром в международном суде.Но у нас государство Украина. И выигрывать суды в пользу государства Украина - это уж никак не гос.изменаПоздно пить боржоми ...