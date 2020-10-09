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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6646664766486649

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 30
1. Слуга народу
3%
1
2. ОПЗЖ
0
0
3. ЄС
43%
13
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
20%
6
8. Свобода
0
0
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
13%
4
10. Інші партії
20%
6
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:13

  avax написав:"Барыга" в конце 2018 года все-таки успел приобрести партию Bayraktar - шесть БПЛА, две наземные станции управления и 200 управляемых ракет

Ну так это кацапов и бесит

Им же проще про Липецкую фабрику, которая давно закрыта, стопиисят тысяч раз повторять
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 09 жов, 2020 21:16, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:15

ЗеКо-манда год прощелкала клювом прежде чем, в войсках начали осваивать турецкие БПЛА

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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:16

  Faceless написав:Именно из-за такого мировоззрения рф должна быть уничтожена, в интересах всего человечества

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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:16

  Faceless написав:Именно из-за такого мировоззрения рф должна быть уничтожена, в интересах всего человечества

а в соответствии с каким пунктом устава ООН и по какой процедуре?... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:25

  avax написав:"Барыга" в конце 2018 года все-таки успел приобрести партию Bayraktar - шесть БПЛА, две наземные станции управления и 200 управляемых ракет.

И что особенного в этих дорогих и тихоходных (не более 150 км/ч) дронах? Да, советские системы ПВО образца 60-х - 70-х годов их не достают. А армяне прошляпили их появление у вероятного противника, не модернизировав вовремя свои ПВО. Хотя какое-то количество всё же сбили.
Уроки этой войны, очевидно, примут во внимание и в Москве, закрыв возможные прорехи в своих и сепарских системах ПВО.
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