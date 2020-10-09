Ну так это кацапов и бесит
Им же проще про Липецкую фабрику, которая давно закрыта, стопиисят тысяч раз повторять
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:13
Ну так это кацапов и бесит
Им же проще про Липецкую фабрику, которая давно закрыта, стопиисят тысяч раз повторять
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 09 жов, 2020 21:16, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:15
ЗеКо-манда год прощелкала клювом прежде чем, в войсках начали осваивать турецкие БПЛА
Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:16
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:16
а в соответствии с каким пунктом устава ООН и по какой процедуре?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:25
И что особенного в этих дорогих и тихоходных (не более 150 км/ч) дронах? Да, советские системы ПВО образца 60-х - 70-х годов их не достают. А армяне прошляпили их появление у вероятного противника, не модернизировав вовремя свои ПВО. Хотя какое-то количество всё же сбили.
Уроки этой войны, очевидно, примут во внимание и в Москве, закрыв возможные прорехи в своих и сепарских системах ПВО.
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