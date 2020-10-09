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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6647664866496650>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 30
1. Слуга народу
3%
1
2. ОПЗЖ
0
0
3. ЄС
43%
13
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
20%
6
8. Свобода
0
0
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
13%
4
10. Інші партії
20%
6
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:13

  avax написав:"Барыга" в конце 2018 года все-таки успел приобрести партию Bayraktar - шесть БПЛА, две наземные станции управления и 200 управляемых ракет

Ну так это кацапов и бесит

Им же проще про Липецкую фабрику, которая давно закрыта, стопиисят тысяч раз повторять
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 09 жов, 2020 21:16, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:15

ЗеКо-манда год прощелкала клювом прежде чем, в войсках начали осваивать турецкие БПЛА

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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:16

  Faceless написав:Именно из-за такого мировоззрения рф должна быть уничтожена, в интересах всего человечества

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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:16

  Faceless написав:Именно из-за такого мировоззрения рф должна быть уничтожена, в интересах всего человечества

а в соответствии с каким пунктом устава ООН и по какой процедуре?... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:25

  avax написав:"Барыга" в конце 2018 года все-таки успел приобрести партию Bayraktar - шесть БПЛА, две наземные станции управления и 200 управляемых ракет.

И что особенного в этих дорогих и тихоходных (не более 150 км/ч) дронах? Да, советские системы ПВО образца 60-х - 70-х годов их не достают. А армяне прошляпили их появление у вероятного противника, не модернизировав вовремя свои ПВО. Хотя какое-то количество всё же сбили.
Уроки этой войны, очевидно, примут во внимание и в Москве, закрыв возможные прорехи в своих и сепарских системах ПВО.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:45

  unicdima написав:При гуглении Гугл выдает на имя Юрий Котенок википедию на Юрия Владимировича Кота, вот отсюда видимо и пошло.

Что намекает на уровень профессионализма в ведущих украинских СМИ.
Все равно скот.

Ну да. А лупящие из беспилотников по церквям - не скот конечно.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:07

  Tegularius написав:Ну да. А лупящие из беспилотников по церквям - не скот конечно.

если в этой церкви есть солдаты то это законная цель, а они там были, есть армянское видео с солдатами внутри церкви. БПЛА не просто так туда лупил два раза.
и российские пропагандоны думаю не только на шпили туда поперлись поглядеть.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:10

  pesikot написав:Так для них этого и надо, чтобы с ними вступили в разговор и твои факты ему до ж***

Твои факты для него - это повод накинуть ещё побольше фейков
Ты опять факты в ответ - тебе ещё больше фейков

И так по кругу. И доходит до точки, что ты не выражаешь свои мысли, а постоянно занят опровержением фейков. Цель российского пропагандона достигнута

Поэтому, правильное решение - только бан.

Если вместо него поставить вашу порохоботскую шоблу то ситуация аналогична один в один :D
Бан это глупое решение.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:21

  Tegularius написав:И что особенного в этих дорогих и тихоходных (не более 150 км/ч) дронах?
Нічого...
Просто в них є одна суттєва деталька...
Вони вирішують свою задачу...
При чому вирішують як з мотлохом часів СРСР , так і з "передовими" рішеннями ,якими напічкала ерефія Сірію.
Це називається - ефективне використання існуючих сил і засобів , масово , в потрібний час і в потрібному місці...

Тому педераційникам нічого не залишається як хвалитись одиночними екземплярами , які жодного разу не використовувались в реальних бойових діях і не привели до жодного позитивного кінцевого результату ( це і армата, і СУ-54(чи 47 - в них там чорт ногу зломить) і цирконій з кинджалом і адмірал кузнецов....)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:21

  unicdima написав:
  Tegularius написав:Ну да. А лупящие из беспилотников по церквям - не скот конечно.

если в этой церкви есть солдаты то это законная цель, а они там были, есть армянское видео с солдатами внутри церкви. БПЛА не просто так туда лупил два раза.

Законная цель? Это не поле боя. Не боевые позиции. Это - храм, куда ходят молиться. Не говоря уже о том, что там находятся не только солдаты.
Вы - негодяй после этого.
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