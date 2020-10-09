Ну так это кацапов и бесит
Им же проще про Липецкую фабрику, которая давно закрыта, стопиисят тысяч раз повторять
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:13
Ну так это кацапов и бесит
Им же проще про Липецкую фабрику, которая давно закрыта, стопиисят тысяч раз повторять
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 09 жов, 2020 21:16, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:15
ЗеКо-манда год прощелкала клювом прежде чем, в войсках начали осваивать турецкие БПЛА
Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:16
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:16
а в соответствии с каким пунктом устава ООН и по какой процедуре?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:25
И что особенного в этих дорогих и тихоходных (не более 150 км/ч) дронах? Да, советские системы ПВО образца 60-х - 70-х годов их не достают. А армяне прошляпили их появление у вероятного противника, не модернизировав вовремя свои ПВО. Хотя какое-то количество всё же сбили.
Уроки этой войны, очевидно, примут во внимание и в Москве, закрыв возможные прорехи в своих и сепарских системах ПВО.
In HODL we trust
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:45
Что намекает на уровень профессионализма в ведущих украинских СМИ.
Ну да. А лупящие из беспилотников по церквям - не скот конечно.
In HODL we trust
Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:07
если в этой церкви есть солдаты то это законная цель, а они там были, есть армянское видео с солдатами внутри церкви. БПЛА не просто так туда лупил два раза.
и российские пропагандоны думаю не только на шпили туда поперлись поглядеть.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:10
Если вместо него поставить вашу порохоботскую шоблу то ситуация аналогична один в один
Бан это глупое решение.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:21
Нічого...
Просто в них є одна суттєва деталька...
Вони вирішують свою задачу...
При чому вирішують як з мотлохом часів СРСР , так і з "передовими" рішеннями ,якими напічкала ерефія Сірію.
Це називається - ефективне використання існуючих сил і засобів , масово , в потрібний час і в потрібному місці...
Тому педераційникам нічого не залишається як хвалитись одиночними екземплярами , які жодного разу не використовувались в реальних бойових діях і не привели до жодного позитивного кінцевого результату ( це і армата, і СУ-54(чи 47 - в них там чорт ногу зломить) і цирконій з кинджалом і адмірал кузнецов....)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:21
Законная цель? Это не поле боя. Не боевые позиции. Это - храм, куда ходят молиться. Не говоря уже о том, что там находятся не только солдаты.
Вы - негодяй после этого.
In HODL we trust
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|