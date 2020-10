Форуми / Казна: бюджет, податки,

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6647664866496650 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 5.9 5 30 1. Слуга народу 3% 1 2. ОПЗЖ 0 0 3. ЄС 43% 13 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 20% 6 8. Свобода 0 0 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 13% 4 10. Інші партії 20% 6 Всього голосів : 30 Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:26 Re: Політичні дискусії unicdima написав: Tegularius написав: Ну да. А лупящие из беспилотников по церквям - не скот конечно. Ну да. А лупящие из беспилотников по церквям - не скот конечно.

если в этой церкви есть солдаты то это законная цель, а они там были, есть армянское видео с солдатами внутри церкви. БПЛА не просто так туда лупил два раза.

Есть видео этого взрыва, в этой церкви только этот Котенок, который готовит репортаж, и два армяна, один из которых снимает на телефон Котенка. Больше ни единого человека в церкви нет. Есть видео этого взрыва, в этой церкви только этот Котенок, который готовит репортаж, и два армяна, один из которых снимает на телефон Котенка. Больше ни единого человека в церкви нет. freeze Повідомлень: 18631 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4466 раз. Подякували: 7199 раз. Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:45 freeze написав: unicdima написав: Tegularius написав: Ну да. А лупящие из беспилотников по церквям - не скот конечно. Ну да. А лупящие из беспилотников по церквям - не скот конечно.

если в этой церкви есть солдаты то это законная цель, а они там были, есть армянское видео с солдатами внутри церкви. БПЛА не просто так туда лупил два раза.

Да, туда ранее заходили молиться и военные. Это главный храм города, туда все ходят молиться, дети в том числе. Очень повезло, что в тот момент не было почти никого. А если бы было богослужение?

И случайное попадание исключено: во-первых, два раза подряд, во-вторых, с беспилотника прекрасно видно, по чему стреляешь.

Да, туда ранее заходили молиться и военные. Это главный храм города, туда все ходят молиться, дети в том числе. Очень повезло, что в тот момент не было почти никого. А если бы было богослужение?И случайное попадание исключено: во-первых, два раза подряд, во-вторых, с беспилотника прекрасно видно, по чему стреляешь.Надеюсь, в своё времени этот эпизод рассмотрят в гаагском трибунале. Tegularius Повідомлень: 1311 З нами з: 11.02.14 Подякував: 184 раз. Подякували: 207 раз. Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:49 freeze написав: Есть видео этого взрыва, в этой церкви только этот Котенок, который готовит репортаж, и два армяна, один из которых снимает на телефон Котенка. Больше ни единого человека в церкви нет. Есть видео этого взрыва, в этой церкви только этот Котенок, который готовит репортаж, и два армяна, один из которых снимает на телефон Котенка. Больше ни единого человека в церкви нет.

я ж и говорю, шпили пошли смотреть.)))

Повідомлень: 869 З нами з: 10.06.19 Подякував: 33 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:52 Tegularius написав: avax написав: "Барыга" в конце 2018 года все-таки успел приобрести партию Bayraktar - шесть БПЛА, две наземные станции управления и 200 управляемых ракет. "Барыга" в конце 2018 года все-таки успел приобрести партию Bayraktar - шесть БПЛА, две наземные станции управления и 200 управляемых ракет.

И что особенного в этих дорогих и тихоходных (не более 150 км/ч) дронах? Да, советские системы ПВО образца 60-х - 70-х годов их не достают. А армяне прошляпили их появление у вероятного противника, не модернизировав вовремя свои ПВО. Хотя какое-то количество всё же сбили.

Уроки этой войны, очевидно, примут во внимание и в Москве, закрыв возможные прорехи в своих и сепарских системах ПВО. И что особенного в этих дорогих и тихоходных (не более 150 км/ч) дронах? Да, советские системы ПВО образца 60-х - 70-х годов их не достают. А армяне прошляпили их появление у вероятного противника, не модернизировав вовремя свои ПВО. Хотя какое-то количество всё же сбили.Уроки этой войны, очевидно, примут во внимание и в Москве, закрыв возможные прорехи в своих и сепарских системах ПВО.

Не такие они уже и дорогие (по крайней мере летающая часть беспилотного комплекса), по сравнению с пилотируемой авиацией или ракетами, которыми по ним стреляют. В Сирии дроны сбивали Буками, это все равно, что по воробьям из пушки. А специально заточенные против беспилотников новейшие аналоГовнет Панцири оказались беспомощны.

Но ПВО в основном уничтожают даже не Байрактары, а рои дешевых дронов камикадзе. Никакой скрепный комплекс ПВО пока не может противостоять рою мелких дронов камикадзе. Ракеты – слишком дорогое удовольствие против множественных мелких целей, пушки не всегда достают, остается лазер. Но таких технологий у скрепцов пока нет и не скоро появятся.

Повідомлень: 1702 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 жов, 2020 00:01 unicdima написав: просто так азеры не стали бы тратить высокоточные боеприпасы, 100% они там что-то выцеливали. Котенок снимал после первого взрыва, пострадавших уже могли унести. просто так азеры не стали бы тратить высокоточные боеприпасы, 100% они там что-то выцеливали. Котенок снимал после первого взрыва, пострадавших уже могли унести.

Выцеливали то же, что и исламские террористы в Ираке, взрывающие мечети "неправильной" конфессии.

Выцеливали то же, что и исламские террористы в Ираке, взрывающие мечети "неправильной" конфессии.В данном случае это государственный терроризм. Tegularius Повідомлень: 1311 З нами з: 11.02.14 Подякував: 184 раз. Подякували: 207 раз. Додано: Суб 10 жов, 2020 00:08 Tegularius написав: В данном случае это государственный терроризм. В данном случае это государственный терроризм.

Травити Навального - це державний тероризм чи ні?

Анексувати Крим - це державний тероризм чи ні?

Перекинути Бук і 400 танків в ОРДЛО ,паралельно збиваючи Боїнг - це державний тероризм чи ні?



Тому

Скажи мені хто твій друг - і я скажу хто ти

Якщо друг Арменії -державний терорист ерефія...то хто тоді Арменія ? чи Сирія Асада? budivelnik Повідомлень: 23401 З нами з: 15.01.09 Подякував: 186 раз. Подякували: 2400 раз.

