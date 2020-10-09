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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:26
unicdima написав: Tegularius написав:
Ну да. А лупящие из беспилотников по церквям - не скот конечно.
если в этой церкви есть солдаты то это законная цель, а они там были, есть армянское видео с солдатами внутри церкви. БПЛА не просто так туда лупил два раза.
и российские пропагандоны думаю не только на шпили туда поперлись поглядеть.
Есть видео этого взрыва, в этой церкви только этот Котенок, который готовит репортаж, и два армяна, один из которых снимает на телефон Котенка. Больше ни единого человека в церкви нет.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:45
freeze написав: unicdima написав: Tegularius написав:
Ну да. А лупящие из беспилотников по церквям - не скот конечно.
если в этой церкви есть солдаты то это законная цель, а они там были, есть армянское видео с солдатами внутри церкви. БПЛА не просто так туда лупил два раза.
и российские пропагандоны думаю не только на шпили туда поперлись поглядеть.
Есть видео этого взрыва, в этой церкви только этот Котенок, который готовит репортаж, и два армяна, один из которых снимает на телефон Котенка. Больше ни единого человека в церкви нет.
Да, туда ранее заходили молиться и военные. Это главный храм города, туда все ходят молиться, дети в том числе. Очень повезло, что в тот момент не было почти никого. А если бы было богослужение?
И случайное попадание исключено: во-первых, два раза подряд, во-вторых, с беспилотника прекрасно видно, по чему стреляешь.
Надеюсь, в своё времени этот эпизод рассмотрят в гаагском трибунале.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:49
freeze написав:
Есть видео этого взрыва, в этой церкви только этот Котенок, который готовит репортаж, и два армяна, один из которых снимает на телефон Котенка. Больше ни единого человека в церкви нет.
я ж и говорю, шпили пошли смотреть.)))
просто так азеры не стали бы тратить высокоточные боеприпасы, 100% они там что-то выцеливали. Котенок снимал после первого взрыва, пострадавших уже могли унести.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:52
Tegularius написав: avax написав:
"Барыга" в конце 2018 года все-таки успел приобрести партию Bayraktar - шесть БПЛА, две наземные станции управления и 200 управляемых ракет.
И что особенного в этих дорогих и тихоходных (не более 150 км/ч) дронах? Да, советские системы ПВО образца 60-х - 70-х годов их не достают. А армяне прошляпили их появление у вероятного противника, не модернизировав вовремя свои ПВО. Хотя какое-то количество всё же сбили.
Уроки этой войны, очевидно, примут во внимание и в Москве, закрыв возможные прорехи в своих и сепарских системах ПВО.
Не такие они уже и дорогие (по крайней мере летающая часть беспилотного комплекса), по сравнению с пилотируемой авиацией или ракетами, которыми по ним стреляют. В Сирии дроны сбивали Буками, это все равно, что по воробьям из пушки. А специально заточенные против беспилотников новейшие аналоГовнет Панцири оказались беспомощны.
Но ПВО в основном уничтожают даже не Байрактары, а рои дешевых дронов камикадзе. Никакой скрепный комплекс ПВО пока не может противостоять рою мелких дронов камикадзе. Ракеты – слишком дорогое удовольствие против множественных мелких целей, пушки не всегда достают, остается лазер. Но таких технологий у скрепцов пока нет и не скоро появятся.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 00:01
unicdima написав:
просто так азеры не стали бы тратить высокоточные боеприпасы, 100% они там что-то выцеливали. Котенок снимал после первого взрыва, пострадавших уже могли унести.
Выцеливали то же, что и исламские террористы в Ираке, взрывающие мечети "неправильной" конфессии.
В данном случае это государственный терроризм.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 00:08
Tegularius написав:
В данном случае это государственный терроризм.
Цікаво
Травити Навального - це державний тероризм чи ні?
Анексувати Крим - це державний тероризм чи ні?
Перекинути Бук і 400 танків в ОРДЛО ,паралельно збиваючи Боїнг - це державний тероризм чи ні?
Тому
Скажи мені хто твій друг - і я скажу хто ти
Якщо друг Арменії -державний терорист ерефія...то хто тоді Арменія ? чи Сирія Асада?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 10 жов, 2020 00:10
Schmit написав:
Ну турки реально круті.
Поки Путін розказує казки про свою супер-зброю і допилює напильником радянські розробки, турки показують ефективність своїх розробок в реальних бойових умовах.
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andrijk777
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Додано: Суб 10 жов, 2020 00:21
Tegularius написав:
Да, туда ранее заходили молиться и военные. Это главный храм города, туда все ходят молиться, дети в том числе. Очень повезло, что в тот момент не было почти никого. А если бы было богослужение?
И случайное попадание исключено: во-первых, два раза подряд, во-вторых, с беспилотника прекрасно видно, по чему стреляешь.
Надеюсь, в своё времени этот эпизод рассмотрят в гаагском трибунале.
Ви на форумі з лютого 2014р....
Тому я просто впевнений, що коли від удару "Градами" 24 січня 2015р. в Маріуполі загинуло 29 людей, в тому числі 2 дітей, поранених було майже сотня, а 10 лютого 2015р. в Краматорську від удару "Смерчу", та ще й касетними боєприпасами, загинуло 17 і поранено більше 60 чол., Ви теж надіялись, що в свій час ці епізоди "рассмотрят в гаагском трибунале" і однозначно по кожному з цих епізодів писали тут на форумі такі ж гнівні тиради...
Чи може я помиляюсь?
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Додано: Суб 10 жов, 2020 00:31
budivelnik написав:
Скажи мені хто твій друг - і я скажу хто ти
Якщо друг Арменії -державний терорист ерефія...то хто тоді Арменія ? чи Сирія Асада?
Большинство вооружения Азербайджана, если вы не знали - куплено у России. И влиятельных лобистов азеров в РФ тоже хватает - хотя бы президент Лукойла олигарх Алекперов. Так что я бы так категорично не говорил про друзей.
И поступки я бы оценивал по сути, а не по тому, кто там чей друг или враг.
Вы же не станете, надеюсь, расхваливать Гитлера и оправдывать его преступления на том основании, что Гитлер был врагом Сталина?
Даже не знал, что у нас, не в Азербайджане или Турции, есть люди, оправдывающие варварский обстрел христианского храма. А потом эти люди пойдут в церковь святить пасочки
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Додано: Суб 10 жов, 2020 00:35
andrijk777 написав:
Ну турки реально круті.
Поки Путін розказує казки про свою супер-зброю і допилює напильником радянські розробки, турки показують ефективність своїх розробок в реальних бойових умовах.
И в чем здесь эта крутость?
В том, что 150-тысячная азербайджанская армия при самой активной поддержке Турции, противостоя 45-тысячной аармяно-карабахской, за две недели смогла продвинуться на несколько км на отдельных участков и захватить несколько деревень?
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