на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 5.9 5 30 1. Слуга народу 3% 1 2. ОПЗЖ 0 0 3. ЄС 43% 13 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 20% 6 8. Свобода 0 0 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 13% 4 10. Інші партії 20% 6 Всього голосів : 30 Додано: Суб 10 жов, 2020 00:40 Кармелюк написав: Ви на форумі з лютого 2014р....

Тому я просто впевнений, що коли від удару "Градами" 24 січня 2015р. в Маріуполі загинуло 29 людей, в тому числі 2 дітей, поранених було майже сотня, а 10 лютого 2015р. в Краматорську від удару "Смерчу", та ще й касетними боєприпасами, загинуло 17 і поранено більше 60 чол., Ви теж надіялись, що в свій час ці епізоди "рассмотрят в гаагском трибунале" і однозначно по кожному з цих епізодів писали тут на форумі такі ж гнівні тиради...

А какое это имеет отношение к предмету?

Да, на нашей войне увы тоже погибло множество гражданских людей. Такие случаи имели место с обеих сторон (не знаю, можно ли на этом форуме так писать, не забанят ли). Но ни одна сторона целенаправленно не била по гражданским объектам. Не помню, чтобы кто-то целенаправленно уничтожил на вражеской стороне церковь, или к примеру больницу, другой гражданский объект, на том только основании, что туда заходили военные.



если там не пострадало ни одного мирного жителя то почему он варварский?

церкви это любимая мишень вашего русскомирного агитпропа.

тут конечно русско-армянская пропаганда облажалась, надо было сочинить про убитых детей и беременных бабушек, как это делалось в Грузии и на Донбассе.

Додано: Суб 10 жов, 2020 00:58

Tegularius написав: И в чем здесь эта крутость?

В том, что 150-тысячная азербайджанская армия при самой активной поддержке Турции, противостоя 45-тысячной аармяно-карабахской, за две недели смогла продвинуться на несколько км на отдельных участков и захватить несколько деревень? И в чем здесь эта крутость?В том, что 150-тысячная азербайджанская армия при самой активной поддержке Турции, противостоя 45-тысячной аармяно-карабахской, за две недели смогла продвинуться на несколько км на отдельных участков и захватить несколько деревень?

ты видать кроме российско-армянской пропаганды ничего не читал . )))

для такого сложного ТВД результаты очень даже хорошие, форсировать события это положить тысячи солдат без особого успеха на многочисленных минных полях, на множестве укрепрайонов.

А так мы видим успешное выпиливание армянской техники и живой силы, ПВО практически обнулено, танков только трофеями азеры взяли штук двадцать, с уничтоженными под сотню будет. Живой силы только по официальным данным уже доходило до 80 чел. в сутки. С такими потерями армянам ничего не светит, поэтому они бесятся и жалуются в ООН, ОБСЕ, просят помощи от России.

Додано: Суб 10 жов, 2020 01:14

unicdima написав: если там не пострадало ни одного мирного жителя то почему он варварский?

А почему так вышло?

Тут только два варианта. Либо у азеров там настолько крутая разведка, что агент посетив церковь и убедившись в отсутствии там людей (кроме нескольких журналистов) связался с дроном и дал добро на атаку.

Либо же это просто счастливое стечение обстоятельств, или же чудо, Господь уберег (как скажут верующие люди).



церкви это любимая мишень вашего русскомирного агитпропа.

А к какому агитпропу ты отнесешь скажем русского журналиста Максима Шевченко, который как и ты активно топит за Азербайджан? Поинтересуйся, кто это, и что он писал о войне на Донбассе. А почему так вышло?Тут только два варианта. Либо у азеров там настолько крутая разведка, что агент посетив церковь и убедившись в отсутствии там людей (кроме нескольких журналистов) связался с дроном и дал добро на атаку.Либо же это просто счастливое стечение обстоятельств, или же чудо, Господь уберег (как скажут верующие люди).А к какому агитпропу ты отнесешь скажем русского журналиста Максима Шевченко, который как и ты активно топит за Азербайджан? Поинтересуйся, кто это, и что он писал о войне на Донбассе. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1316 З нами з: 11.02.14 Подякував: 184 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 жов, 2020 01:24 unicdima написав: А так мы видим успешное выпиливание армянской техники и живой силы, ПВО практически обнулено, танков только трофеями азеры взяли штук двадцать, с уничтоженными под сотню будет. Живой силы только по официальным данным уже доходило до 80 чел. в сутки. С такими потерями армянам ничего не светит, поэтому они бесятся и жалуются в ООН, ОБСЕ, просят помощи от России. А так мы видим успешное выпиливание армянской техники и живой силы, ПВО практически обнулено, танков только трофеями азеры взяли штук двадцать, с уничтоженными под сотню будет. Живой силы только по официальным данным уже доходило до 80 чел. в сутки. С такими потерями армянам ничего не светит, поэтому они бесятся и жалуются в ООН, ОБСЕ, просят помощи от России.

Мы видим пока что, что ты слепо веришь азербайджанской пропаганде.

Наверное и такой, как сообщение о взятии города Горадиз (который на самом деле контролировался азерами с 1994 года):

https://report.az/ru/nagorno-karabakhskiy-konflikt/osvobozhdennyj-goradiz-armyane-sbezhali-brosiv-bronetehniku/

Или озвученной самим Алиевым новости о взятии Гадрута, после чего туда съездили армянские журналисты и сняли видео:



https://focus.ua/world/464887-aliev_zaiavil_chto_azerbaidzhan_vzial_gadrut_i_neskolko_sel_nagornogo_karabakha_armeniia_oprovergaet







Армянская сторона действительно своих потерь не скрывает. Как и факт потери

