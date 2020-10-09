Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Кармелюк написав:Ви на форумі з лютого 2014р.... Тому я просто впевнений, що коли від удару "Градами" 24 січня 2015р. в Маріуполі загинуло 29 людей, в тому числі 2 дітей, поранених було майже сотня, а 10 лютого 2015р. в Краматорську від удару "Смерчу", та ще й касетними боєприпасами, загинуло 17 і поранено більше 60 чол., Ви теж надіялись, що в свій час ці епізоди "рассмотрят в гаагском трибунале" і однозначно по кожному з цих епізодів писали тут на форумі такі ж гнівні тиради...
А какое это имеет отношение к предмету? Да, на нашей войне увы тоже погибло множество гражданских людей. Такие случаи имели место с обеих сторон (не знаю, можно ли на этом форуме так писать, не забанят ли). Но ни одна сторона целенаправленно не била по гражданским объектам. Не помню, чтобы кто-то целенаправленно уничтожил на вражеской стороне церковь, или к примеру больницу, другой гражданский объект, на том только основании, что туда заходили военные.
Tegularius написав:Даже не знал, что у нас, не в Азербайджане или Турции, есть люди, оправдывающие варварский обстрел христианского храма. А потом эти люди пойдут в церковь святить пасочки .
если там не пострадало ни одного мирного жителя то почему он варварский? церкви это любимая мишень вашего русскомирного агитпропа. тут конечно русско-армянская пропаганда облажалась, надо было сочинить про убитых детей и беременных бабушек, как это делалось в Грузии и на Донбассе.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
Tegularius написав:И в чем здесь эта крутость? В том, что 150-тысячная азербайджанская армия при самой активной поддержке Турции, противостоя 45-тысячной аармяно-карабахской, за две недели смогла продвинуться на несколько км на отдельных участков и захватить несколько деревень?
ты видать кроме российско-армянской пропаганды ничего не читал . ))) для такого сложного ТВД результаты очень даже хорошие, форсировать события это положить тысячи солдат без особого успеха на многочисленных минных полях, на множестве укрепрайонов. А так мы видим успешное выпиливание армянской техники и живой силы, ПВО практически обнулено, танков только трофеями азеры взяли штук двадцать, с уничтоженными под сотню будет. Живой силы только по официальным данным уже доходило до 80 чел. в сутки. С такими потерями армянам ничего не светит, поэтому они бесятся и жалуются в ООН, ОБСЕ, просят помощи от России.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima написав:если там не пострадало ни одного мирного жителя то почему он варварский?
А почему так вышло? Тут только два варианта. Либо у азеров там настолько крутая разведка, что агент посетив церковь и убедившись в отсутствии там людей (кроме нескольких журналистов) связался с дроном и дал добро на атаку. Либо же это просто счастливое стечение обстоятельств, или же чудо, Господь уберег (как скажут верующие люди).
церкви это любимая мишень вашего русскомирного агитпропа.
А к какому агитпропу ты отнесешь скажем русского журналиста Максима Шевченко, который как и ты активно топит за Азербайджан? Поинтересуйся, кто это, и что он писал о войне на Донбассе.
unicdima написав:А так мы видим успешное выпиливание армянской техники и живой силы, ПВО практически обнулено, танков только трофеями азеры взяли штук двадцать, с уничтоженными под сотню будет. Живой силы только по официальным данным уже доходило до 80 чел. в сутки. С такими потерями армянам ничего не светит, поэтому они бесятся и жалуются в ООН, ОБСЕ, просят помощи от России.
Армянская сторона действительно своих потерь не скрывает. Как и факт потери ряда позиций. Азербайджанская же сторона свои потери строго засекретила. Единственное логичное объяснение: эти потери настолько велики, что правда деморализует армию.
Первый вице-спикер от «Слуги народа» Руслан Стефанчук внёс законопроект об отмене перехода на зимнее и летнее время и установление единого киевского времени на всей территории страны.
Идея имеет право на жизнь, но сильно позабавило обоснование - для «противодействия Российской агрессии».
Это какой-то новый метод борьбы с противником.
Тем более, что Стефанчук не уточнил на каком времени он предлагает остаться - на летнем или на зимнем? Если на летнем, то мы фактически будет жить по московскому времени. Так как Россия стрелки часов также не переводит.