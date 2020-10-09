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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 10 жов, 2020 09:23
Tegularius написав:
Вы же не станете, надеюсь, расхваливать Гитлера и оправдывать его преступления на том основании, что Гитлер был врагом Сталина?
Не стану..
По тій простій причині.що сталін і гітлер - два чоботи пара
Один травив в таборах євреїв..
Другий морив голодом українців.....
Оба розвязали світову війну, в якій загинули десятки мільйонів
Один пропогандуючи велич третього рейху
Другий молячись на ідеї комунізму....
І при цьому що перший,що другий - тирани і сволота.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 10 жов, 2020 09:39
Пока в Карабахе случилось то чего я боялся, Россия таки влезла.
Ничего хорошего для азербайджанцев я от этого перемирия не ожидаю, армяне такие же лживые и подлые как русские, поэтому они и корешатся.
Думаю тут без сцыкливого Эрдогана не обошлось, один в один как в Сирии.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 10:00
Tegularius написав:
А какое это имеет отношение к предмету?
Непосредственное!
В одном случае "надо Гаага, там могли быть гражданские и повезло,что их там не было", а во втором целенаправленно сожженный в хлам Углегорск и разваленный в руины Дебальцево, но там не обязательно рассматривать в Гааге. Какие вы рашефашисты кумэдные)))
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Додано: Суб 10 жов, 2020 10:17
Tegularius написав:
Тут только два варианта. Либо у азеров там настолько крутая разведка, что агент посетив церковь и убедившись в отсутствии там людей (кроме нескольких журналистов) связался с дроном и дал добро на атаку.
Либо же это просто счастливое стечение обстоятельств, или же чудо, Господь уберег (как скажут верующие люди).
Тут один варіант - це азейбарджанська територія, і на ній вони можуть бомбити кого хочуть, як росіяни в Чечні, чи ми на Донбасі. Тут навіть на вірменський геноцид азербайджанців, в дев`яностих, ніхто уваги не звертав, а за паршиву церквушку ніхто і не затнеться.
Азери виб`ють вірмен з окупованих територій, при любому розкладі. У вірмен ще є шанс залишити автономію НКАО під захистом миротворців, потім і такої можливості не буде.
Власне, зараз у вірмен, на горизонті, нові Мінські угоди, після їх військової поразки. Якщо погодяться на пропозиції Азейбарджана і РФ про автономію, в радянських кордонах - війна закінчиться.
Інакше вірменське питання, на території Азейбарджану, буде вирішено остаточно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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