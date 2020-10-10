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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6648664966506651

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 6 5 31
1. Слуга народу
3%
1
2. ОПЗЖ
0
0
3. ЄС
42%
13
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
19%
6
8. Свобода
3%
1
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
13%
4
10. Інші партії
19%
6
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 09:23

  Tegularius написав:Вы же не станете, надеюсь, расхваливать Гитлера и оправдывать его преступления на том основании, что Гитлер был врагом Сталина?
Не стану..
По тій простій причині.що сталін і гітлер - два чоботи пара
Один травив в таборах євреїв..
Другий морив голодом українців.....
Оба розвязали світову війну, в якій загинули десятки мільйонів
Один пропогандуючи велич третього рейху
Другий молячись на ідеї комунізму....
І при цьому що перший,що другий - тирани і сволота.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 09:39

Re: Політичні дискусії

Пока в Карабахе случилось то чего я боялся, Россия таки влезла.
Ничего хорошего для азербайджанцев я от этого перемирия не ожидаю, армяне такие же лживые и подлые как русские, поэтому они и корешатся.
Думаю тут без сцыкливого Эрдогана не обошлось, один в один как в Сирии.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 10:00

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:А какое это имеет отношение к предмету?

Непосредственное! :)
В одном случае "надо Гаага, там могли быть гражданские и повезло,что их там не было", а во втором целенаправленно сожженный в хлам Углегорск и разваленный в руины Дебальцево, но там не обязательно рассматривать в Гааге. Какие вы рашефашисты кумэдные)))
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 10:17

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Тут только два варианта. Либо у азеров там настолько крутая разведка, что агент посетив церковь и убедившись в отсутствии там людей (кроме нескольких журналистов) связался с дроном и дал добро на атаку.
Либо же это просто счастливое стечение обстоятельств, или же чудо, Господь уберег (как скажут верующие люди).

Тут один варіант - це азейбарджанська територія, і на ній вони можуть бомбити кого хочуть, як росіяни в Чечні, чи ми на Донбасі. Тут навіть на вірменський геноцид азербайджанців, в дев`яностих, ніхто уваги не звертав, а за паршиву церквушку ніхто і не затнеться.
Азери виб`ють вірмен з окупованих територій, при любому розкладі. У вірмен ще є шанс залишити автономію НКАО під захистом миротворців, потім і такої можливості не буде.
Власне, зараз у вірмен, на горизонті, нові Мінські угоди, після їх військової поразки. Якщо погодяться на пропозиції Азейбарджана і РФ про автономію, в радянських кордонах - війна закінчиться.
Інакше вірменське питання, на території Азейбарджану, буде вирішено остаточно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 17:38

Кратко. 2020-10-10

Кратко. 2020-10-10

1) Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня – СМИ

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия
Всё, как обычно

Азербайджан впервые подтвердил присутствие турецких истребителей в стране
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому изданию CNN подтвердил, что турецкие истребители F-16 присутствуют в стране. Однако, по его словам, участия в боях в Нагорном Карабахе техника не берет

2) Стерненко заявил, что вдовы напавшего на него Кузнецова требуют 4,5 млн грн компенсации
бывшая и настоящая жены погибшего при нападении на него Ивана Кузнецова подали иски против Стерненко с требованием материальной компенсации

Ради денег жёны и объединится могут

3) "Будем обязаны": нардеп из "Слуги народа" допустил закупку российской вакцины от коронавируса
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Украине нужно будет закупать российскую вакцину от коронавируса, если ее эффективность будет доказана

Пусть "Новичок" лично себе закупит

4) "Светят" не всем: в "Слуге народа" ошеломили новым прогнозом о будущем пенсий в Украине
Зелёная плесень упорно топит, в прямом смысле, солидарную пенсионную систему.
Мол, не фиг работать в белую, всё равно пенсию не получите

Но нюанс в том, что и накопительная пенсионная система предполагает взносы с белой зарплаты.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 17:44

А куда пропали "активістки і волонтерки" Федина и "Маруся Звіробій", да и остальные Поярковы и Гаями ? Бюджеты урезали?
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 17:48

  Вкладчик1234 написав:А куда пропали "активістки і волонтерки" Федина и "Маруся Звіробій", да и остальные Поярковы и Гаями ? Бюджеты урезали?

активность активистов в Украине прямо пропорциональна суммам бюджетов... :mrgreen:
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 18:09

  Вкладчик1234 написав:А куда пропали "активістки і волонтерки" Федина и "Маруся Звіробій", да и остальные Поярковы и Гаями ? Бюджеты урезали?

Schmit
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