Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Tegularius написав:Вы же не станете, надеюсь, расхваливать Гитлера и оправдывать его преступления на том основании, что Гитлер был врагом Сталина?
Не стану.. По тій простій причині.що сталін і гітлер - два чоботи пара Один травив в таборах євреїв.. Другий морив голодом українців..... Оба розвязали світову війну, в якій загинули десятки мільйонів Один пропогандуючи велич третього рейху Другий молячись на ідеї комунізму.... І при цьому що перший,що другий - тирани і сволота.
Пока в Карабахе случилось то чего я боялся, Россия таки влезла. Ничего хорошего для азербайджанцев я от этого перемирия не ожидаю, армяне такие же лживые и подлые как русские, поэтому они и корешатся. Думаю тут без сцыкливого Эрдогана не обошлось, один в один как в Сирии.
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Tegularius написав:А какое это имеет отношение к предмету?
Непосредственное! В одном случае "надо Гаага, там могли быть гражданские и повезло,что их там не было", а во втором целенаправленно сожженный в хлам Углегорск и разваленный в руины Дебальцево, но там не обязательно рассматривать в Гааге. Какие вы рашефашисты кумэдные)))
Tegularius написав:Тут только два варианта. Либо у азеров там настолько крутая разведка, что агент посетив церковь и убедившись в отсутствии там людей (кроме нескольких журналистов) связался с дроном и дал добро на атаку. Либо же это просто счастливое стечение обстоятельств, или же чудо, Господь уберег (как скажут верующие люди).
Тут один варіант - це азейбарджанська територія, і на ній вони можуть бомбити кого хочуть, як росіяни в Чечні, чи ми на Донбасі. Тут навіть на вірменський геноцид азербайджанців, в дев`яностих, ніхто уваги не звертав, а за паршиву церквушку ніхто і не затнеться. Азери виб`ють вірмен з окупованих територій, при любому розкладі. У вірмен ще є шанс залишити автономію НКАО під захистом миротворців, потім і такої можливості не буде. Власне, зараз у вірмен, на горизонті, нові Мінські угоди, після їх військової поразки. Якщо погодяться на пропозиції Азейбарджана і РФ про автономію, в радянських кордонах - війна закінчиться. Інакше вірменське питання, на території Азейбарджану, буде вирішено остаточно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому изданию CNN подтвердил, что турецкие истребители F-16 присутствуют в стране. Однако, по его словам, участия в боях в Нагорном Карабахе техника не берет
Вкладчик1234 написав:А куда пропали "активістки і волонтерки" Федина и "Маруся Звіробій", да и остальные Поярковы и Гаями ? Бюджеты урезали?
Це ж треба: "А куда пропали "активістки і волонтерки" Федина и "Маруся Звіробій", да и остальные Поярковы и Гаями ? Бюджеты урезали?" "Закон о запрете дураков принять можно, исполнить его нельзя"! Давно так не сміявся!