Поярков знав, що Вкладчик1234 таку дурню запитає і завчасно відповідь підготував!
Я не можу... Оце підняли настрій на вихідні!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 10 жов, 2020 19:25
Re: Політичні дискусії
Поярков знав, що Вкладчик1234 таку дурню запитає і завчасно відповідь підготував!
Я не можу... Оце підняли настрій на вихідні!
Додано: Суб 10 жов, 2020 20:25
А по какому закону твоя Россия аннексировала Крым и вторглась на Донбасс ?
Что-то я не слышал осуждений РФ с твоей стороны
Преступник всегда громче всех кричит о законе
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 10 жов, 2020 20:31
Не суди о людях по себе
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 10 жов, 2020 20:36
А как там потерпевший Бубочка от Федыны и Маруси, и Пояркова ?
Госпидя, шаройобы сами тему разогнали, сами фейков накидали про Федыну и Зверобой
А потом удивляются, а почему наши фейки с реальным миром не совпадают ?
Як діти, чесне слово
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 10 жов, 2020 20:39
zРадио
А тебе-то какая разница, ты что ли президента в США выбираешь ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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