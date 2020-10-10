Поярков знав, що Вкладчик1234 таку дурню запитає і завчасно відповідь підготував!
Я не можу... Оце підняли настрій на вихідні!
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 10 жов, 2020 19:25
Re: Політичні дискусії
Поярков знав, що Вкладчик1234 таку дурню запитає і завчасно відповідь підготував!
Я не можу... Оце підняли настрій на вихідні!
Додано: Суб 10 жов, 2020 20:25
А по какому закону твоя Россия аннексировала Крым и вторглась на Донбасс ?
Что-то я не слышал осуждений РФ с твоей стороны
Преступник всегда громче всех кричит о законе
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 10 жов, 2020 20:31
Не суди о людях по себе
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 10 жов, 2020 20:36
А как там потерпевший Бубочка от Федыны и Маруси, и Пояркова ?
Госпидя, шаройобы сами тему разогнали, сами фейков накидали про Федыну и Зверобой
А потом удивляются, а почему наши фейки с реальным миром не совпадают ?
Як діти, чесне слово
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 10 жов, 2020 20:39
zРадио
А тебе-то какая разница, ты что ли президента в США выбираешь ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 11 жов, 2020 00:10
Re: Політичні дискусії
Деколи переглядаю сайт "Національний банк репресованих", шукаю як склались долі тих, хто фігурував у справі мого репресованиго діда (допитані, згадувані у показах, хто підписував різні документи про діда, типу характеристики,присутні при обшуку, ті , що арештовували, вели слідство, їх начальники, які підписували деякі документи, прокурори, які наглядали за веденням справи, ті, що були у "трійці", яка оголошувала вирок, секретарі "трійки" і т.п...).
Буває відхиляюсь від цієї цілі і тоді навмання дивлюсь прізвища репресованих, як правило з Вінницької та Хмельницької області, звідки відповідно мої коріння по батьковій і маминій лінії... Всяке попадається... Але сьогодні відкопав, що людину репресували "Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 21.02.48 за невиробіток мінімуму трудоднів у колгоспі висланий на спецпоселення за межі України на 8 р.":
Яку країну втратили, еге ж "плакальщики" за досягненнями СРСР?
|