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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6649665066516652

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 32
1. Слуга народу
3%
1
2. ОПЗЖ
3%
1
3. ЄС
41%
13
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
19%
6
8. Свобода
3%
1
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
13%
4
10. Інші партії
19%
6
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 19:25

Re: Політичні дискусії

Поярков знав, що Вкладчик1234 таку дурню запитає і завчасно відповідь підготував! :D
Я не можу... :D Оце підняли настрій на вихідні! :D
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:25

  Тракторист написав:
  Faceless написав:Именно из-за такого мировоззрения рф должна быть уничтожена, в интересах всего человечества

а в соответствии с каким пунктом устава ООН и по какой процедуре?... ;)

А по какому закону твоя Россия аннексировала Крым и вторглась на Донбасс ?
Что-то я не слышал осуждений РФ с твоей стороны

Преступник всегда громче всех кричит о законе
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:31

  Тракторист написав:
  Вкладчик1234 написав:А куда пропали "активістки і волонтерки" Федина и "Маруся Звіробій", да и остальные Поярковы и Гаями ? Бюджеты урезали?

активность активистов в Украине прямо пропорциональна суммам бюджетов... :mrgreen:

Не суди о людях по себе
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:36

  Вкладчик1234 написав:А куда пропали "активістки і волонтерки" Федина и "Маруся Звіробій", да и остальные Поярковы и Гаями ? Бюджеты урезали?

А как там потерпевший Бубочка от Федыны и Маруси, и Пояркова ?

Госпидя, шаройобы сами тему разогнали, сами фейков накидали про Федыну и Зверобой
А потом удивляются, а почему наши фейки с реальным миром не совпадают ?

Як діти, чесне слово :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:39

zРадио
А тебе-то какая разница, ты что ли президента в США выбираешь ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 00:10

Re: Політичні дискусії

Деколи переглядаю сайт "Національний банк репресованих", шукаю як склались долі тих, хто фігурував у справі мого репресованиго діда (допитані, згадувані у показах, хто підписував різні документи про діда, типу характеристики,присутні при обшуку, ті , що арештовували, вели слідство, їх начальники, які підписували деякі документи, прокурори, які наглядали за веденням справи, ті, що були у "трійці", яка оголошувала вирок, секретарі "трійки" і т.п...).
Буває відхиляюсь від цієї цілі і тоді навмання дивлюсь прізвища репресованих, як правило з Вінницької та Хмельницької області, звідки відповідно мої коріння по батьковій і маминій лінії... Всяке попадається... Але сьогодні відкопав, що людину репресували "Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 21.02.48 за невиробіток мінімуму трудоднів у колгоспі висланий на спецпоселення за межі України на 8 р.":
http://www.reabit.org.ua/nbr/?ID=92684
Яку країну втратили, еге ж "плакальщики" за досягненнями СРСР?
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 11:44


Лохторат ОПЗЖ/шария хочет для Украины того же.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 13:51


Шикарна надпис на трамваї на заставці відео - "С Днем Победы!".
На кінець то в Луганську перемогли трамвай! :D :D
andrijk777
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