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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6649665066516652

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 32
1. Слуга народу
3%
1
2. ОПЗЖ
3%
1
3. ЄС
41%
13
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
19%
6
8. Свобода
3%
1
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
13%
4
10. Інші партії
19%
6
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 19:25

Re: Політичні дискусії

Поярков знав, що Вкладчик1234 таку дурню запитає і завчасно відповідь підготував! :D
Я не можу... :D Оце підняли настрій на вихідні! :D
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:25

  Тракторист написав:
  Faceless написав:Именно из-за такого мировоззрения рф должна быть уничтожена, в интересах всего человечества

а в соответствии с каким пунктом устава ООН и по какой процедуре?... ;)

А по какому закону твоя Россия аннексировала Крым и вторглась на Донбасс ?
Что-то я не слышал осуждений РФ с твоей стороны

Преступник всегда громче всех кричит о законе
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:31

  Тракторист написав:
  Вкладчик1234 написав:А куда пропали "активістки і волонтерки" Федина и "Маруся Звіробій", да и остальные Поярковы и Гаями ? Бюджеты урезали?

активность активистов в Украине прямо пропорциональна суммам бюджетов... :mrgreen:

Не суди о людях по себе
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:36

  Вкладчик1234 написав:А куда пропали "активістки і волонтерки" Федина и "Маруся Звіробій", да и остальные Поярковы и Гаями ? Бюджеты урезали?

А как там потерпевший Бубочка от Федыны и Маруси, и Пояркова ?

Госпидя, шаройобы сами тему разогнали, сами фейков накидали про Федыну и Зверобой
А потом удивляются, а почему наши фейки с реальным миром не совпадают ?

Як діти, чесне слово :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:39

zРадио
А тебе-то какая разница, ты что ли президента в США выбираешь ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 00:10

Re: Політичні дискусії

Деколи переглядаю сайт "Національний банк репресованих", шукаю як склались долі тих, хто фігурував у справі мого репресованиго діда (допитані, згадувані у показах, хто підписував різні документи про діда, типу характеристики,присутні при обшуку, ті , що арештовували, вели слідство, їх начальники, які підписували деякі документи, прокурори, які наглядали за веденням справи, ті, що були у "трійці", яка оголошувала вирок, секретарі "трійки" і т.п...).
Буває відхиляюсь від цієї цілі і тоді навмання дивлюсь прізвища репресованих, як правило з Вінницької та Хмельницької області, звідки відповідно мої коріння по батьковій і маминій лінії... Всяке попадається... Але сьогодні відкопав, що людину репресували "Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 21.02.48 за невиробіток мінімуму трудоднів у колгоспі висланий на спецпоселення за межі України на 8 р.":
http://www.reabit.org.ua/nbr/?ID=92684
Яку країну втратили, еге ж "плакальщики" за досягненнями СРСР?
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 11:44


Лохторат ОПЗЖ/шария хочет для Украины того же.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 13:51


Шикарна надпис на трамваї на заставці відео - "С Днем Победы!".
На кінець то в Луганську перемогли трамвай! :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 19:00

Кратко. 2020-10-11

Кратко. 2020-10-11

1) Суд не удовлетворил иск мэра Черкасс, которого Зеленский назвал "бандитом"
Также нет оснований квалифицировать их как сказанные в грубой, унизительной или непристойной форме, поскольку они выражают личное и субъективное отношение президента

До того, как Зеленский назвал мэра Черкас бандитом, Зеленский был президентом
Потом так вжух, личное мнение, мэр Черкас - бандит
Потом снова вжух - Зеленский президент

Во время исполнения обязанностей президента - нет и не может быть никакого личного мнения

2) Президент Азербайджана: Армения должна смириться с потерей территорий, больше их не увидит
"Армения должна смириться с тем, что эти территории у нас, что она их больше никогда не увидит и не будет делать никаких попыток отвоевать", – добавил Алиев, уточнив, что это "главный фактор прочности режима перемирия".

3) Венецианская комиссия сообщила Украине о необходимости очистки Высшего совета правосудия
"Вопрос добродетели членов Высшего совета правосудия является срочным и должен быть решен незамедлительно", - говорится в заключении.

Как отмечает издание, такая прямая и недипломатичная формулировка не характерна для сдержанного языка выводов Венецианской комиссии

4) Протесты в Беларуси. В Минске заметили военную технику, силовики жестко разгоняют людей
11 октября в Минске началась протестная акция Марш гордости. В столице заметили военную технику, которая двигалась в центр города. Об этом сообщает TUT.by

Протесты "утихают"

PS. Волен-неволен, слушаю політичну рекламу по радио, когда еду в авто
СН - добуквенно выверенный текст, правильный голос, интонации и долбят постоянно в уши

ОПЗЖ - вот тут врут, как дышут. Например, обещают отменит пенсионную реформу, чтобы платить достойные пенсии. Это на местных выборах, ага. Пенсии не решаются на местном уровне
То есть, людей держат за идиотов и обещают то, чего выполнить невозможно в принципе на местном уровне. Впрочем, они знают, что делают. 73% это доказали
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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