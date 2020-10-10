Поярков знав, що Вкладчик1234 таку дурню запитає і завчасно відповідь підготував!
Я не можу... Оце підняли настрій на вихідні!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 10 жов, 2020 19:25
Re: Політичні дискусії
Поярков знав, що Вкладчик1234 таку дурню запитає і завчасно відповідь підготував!
Я не можу... Оце підняли настрій на вихідні!
Додано: Суб 10 жов, 2020 20:25
А по какому закону твоя Россия аннексировала Крым и вторглась на Донбасс ?
Что-то я не слышал осуждений РФ с твоей стороны
Преступник всегда громче всех кричит о законе
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 10 жов, 2020 20:31
Не суди о людях по себе
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 10 жов, 2020 20:36
А как там потерпевший Бубочка от Федыны и Маруси, и Пояркова ?
Госпидя, шаройобы сами тему разогнали, сами фейков накидали про Федыну и Зверобой
А потом удивляются, а почему наши фейки с реальным миром не совпадают ?
Як діти, чесне слово
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 10 жов, 2020 20:39
zРадио
А тебе-то какая разница, ты что ли президента в США выбираешь ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 11 жов, 2020 00:10
Re: Політичні дискусії
Деколи переглядаю сайт "Національний банк репресованих", шукаю як склались долі тих, хто фігурував у справі мого репресованиго діда (допитані, згадувані у показах, хто підписував різні документи про діда, типу характеристики,присутні при обшуку, ті , що арештовували, вели слідство, їх начальники, які підписували деякі документи, прокурори, які наглядали за веденням справи, ті, що були у "трійці", яка оголошувала вирок, секретарі "трійки" і т.п...).
Буває відхиляюсь від цієї цілі і тоді навмання дивлюсь прізвища репресованих, як правило з Вінницької та Хмельницької області, звідки відповідно мої коріння по батьковій і маминій лінії... Всяке попадається... Але сьогодні відкопав, що людину репресували "Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 21.02.48 за невиробіток мінімуму трудоднів у колгоспі висланий на спецпоселення за межі України на 8 р.":
Яку країну втратили, еге ж "плакальщики" за досягненнями СРСР?
Додано: Нед 11 жов, 2020 13:51
Шикарна надпис на трамваї на заставці відео - "С Днем Победы!".
На кінець то в Луганську перемогли трамвай!
Додано: Нед 11 жов, 2020 19:00
Кратко. 2020-10-11
Кратко. 2020-10-11
1)
До того, как Зеленский назвал мэра Черкас бандитом, Зеленский был президентом
Потом так вжух, личное мнение, мэр Черкас - бандит
Потом снова вжух - Зеленский президент
Во время исполнения обязанностей президента - нет и не может быть никакого личного мнения
2)
3)
4)
Протесты "утихают"
PS. Волен-неволен, слушаю політичну рекламу по радио, когда еду в авто
СН - добуквенно выверенный текст, правильный голос, интонации и долбят постоянно в уши
ОПЗЖ - вот тут врут, как дышут. Например, обещают отменит пенсионную реформу, чтобы платить достойные пенсии. Это на местных выборах, ага. Пенсии не решаются на местном уровне
То есть, людей держат за идиотов и обещают то, чего выполнить невозможно в принципе на местном уровне. Впрочем, они знают, что делают. 73% это доказали
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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