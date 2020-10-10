Додано: Суб 10 жов, 2020 20:39

zРадио

А тебе-то какая разница, ты что ли президента в США выбираешь ?

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой