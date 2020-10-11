Що це таке, де сьогоднішня зрада?
Ледарі, дарую вам свіжу зраду, сьогодні поліцаї перекривали Бажана через кортеж.
Ганьба Зеленському!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 11 жов, 2020 23:42
Re: Політичні дискусії
Що це таке, де сьогоднішня зрада?
Ледарі, дарую вам свіжу зраду, сьогодні поліцаї перекривали Бажана через кортеж.
Ганьба Зеленському!
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Пон 12 жов, 2020 00:18
Президент Владимир Зеленский рассказал, что в его кортеже "две-три машины", а на велосипеде ездить ему "не разрешают" из соображений безопасности. Об этом он сказал в интервью телеканалу 1+1, которому отчитался о своих первых 100 днях работы в качестве президента.
"Начну сначала: мы обещали ничего не перекрывать - мы не перекрываем. Мы обещали, что не будет кортежа, и, чтобы всем было известно, кортежи всегда были, и у предыдущей власти, от 8 до 12 машин. Восемь - это минимум, 12 - это то, о чем я знаю, может было больше, может меньше, не важно", - сказал Зеленский.
В его же кортеже, по словам президента, всего два-три автомобиля.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Пон 12 жов, 2020 00:25
Додано: Пон 12 жов, 2020 08:20
перший пішов
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Пон 12 жов, 2020 08:43
Додано: Пон 12 жов, 2020 10:03
Зебіли - тупі, як пробки.
Нарешті примітивізм нинішньої системи освіти докотився до самих вершин влади.
Можна міняти міністрів на сантехніків, а преЗедентів - на клоунів з цирку.
І ніхто не побачить різниці)))
"замість слова “освічені” написано “освіДченНі”."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 12 жов, 2020 13:17
Хроники современной Украины
Сотрудница Международного лицея МАУП в Киеве Алена Корган считает, что пришло время строить газовые камеры для ж_дов.
Военнослужащий 13-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Житомира Олександр Пашковський пишет, что он бы "сам жег и стрелял ж_довскую гниду".
Слева - штурмшарфюрер дивизии СС "Галиция" Васыль Верига. Справа - выставка в честь дня рождения Васыля Вериги в Залищиках. В 2000-ом году награжден орденом Христа Спасителя Патриарха УПЦ КП Филарета. Умер в Торонто в 2008 году.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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