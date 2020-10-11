Додано: Пон 12 жов, 2020 00:18

unicdima написав: Що це таке, де сьогоднішня зрада?

Ледарі, дарую вам свіжу зраду, сьогодні поліцаї перекривали Бажана через кортеж.

Ганьба Зеленському! Що це таке, де сьогоднішня зрада?Ледарі, дарую вам свіжу зраду, сьогодні поліцаї перекривали Бажана через кортеж.Ганьба Зеленському!

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в его кортеже "две-три машины", а на велосипеде ездить ему "не разрешают" из соображений безопасности. Об этом он сказал в интервью телеканалу 1+1, которому отчитался о своих первых 100 днях работы в качестве президента."Начну сначала: мы обещали ничего не перекрывать - мы не перекрываем. Мы обещали, что не будет кортежа, и, чтобы всем было известно, кортежи всегда были, и у предыдущей власти, от 8 до 12 машин. Восемь - это минимум, 12 - это то, о чем я знаю, может было больше, может меньше, не важно", - сказал Зеленский.В его же кортеже, по словам президента, всего два-три автомобиля.