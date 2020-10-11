Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав:Що це таке, де сьогоднішня зрада? Ледарі, дарую вам свіжу зраду, сьогодні поліцаї перекривали Бажана через кортеж. Ганьба Зеленському!
Президент Владимир Зеленский рассказал, что в его кортеже "две-три машины", а на велосипеде ездить ему "не разрешают" из соображений безопасности. Об этом он сказал в интервью телеканалу 1+1, которому отчитался о своих первых 100 днях работы в качестве президента.
"Начну сначала: мы обещали ничего не перекрывать - мы не перекрываем. Мы обещали, что не будет кортежа, и, чтобы всем было известно, кортежи всегда были, и у предыдущей власти, от 8 до 12 машин. Восемь - это минимум, 12 - это то, о чем я знаю, может было больше, может меньше, не важно", - сказал Зеленский.
В его же кортеже, по словам президента, всего два-три автомобиля.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Сегодня многие жители столицы могли наблюдать вереницу автомобилей, преимущественно на иностранной регистрации, которые мчались по центральным улицам, а из окон высовывались и выкрикивали что-то парни с азербайджанскими флагами в руках.
В лучших кавказских традициях этот автопарад даже сопровождался стрельбой в воздух из огнестрельного оружия.
По информации наших источников в МВД, как только получен был сигнал о стрельбе на перехват колонны кавказцев выдвинулись экипажи патрульной полиции и подразделение полиции особого назначения.
В результате осмотров места происшествия в Печерском районе столицы выявлены стрелянные гильзы. Перехватить колонну удалось в Соломенском районе.
Со слов участников азербайджанского автопробега, преимущественно студентов столичных вузов, таким образом они отмечали вчерашнее заключение соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе с Арменией при посредничестве России.
unicdima написав:Що це таке, де сьогоднішня зрада? Ледарі, дарую вам свіжу зраду, сьогодні поліцаї перекривали Бажана через кортеж. Ганьба Зеленському!
Президент Владимир Зеленский рассказал, что в его кортеже "две-три машины", а на велосипеде ездить ему "не разрешают" из соображений безопасности. Об этом он сказал в интервью телеканалу 1+1, которому отчитался о своих первых 100 днях работы в качестве президента.
"Начну сначала: мы обещали ничего не перекрывать - мы не перекрываем. Мы обещали, что не будет кортежа, и, чтобы всем было известно, кортежи всегда были, и у предыдущей власти, от 8 до 12 машин. Восемь - это минимум, 12 - это то, о чем я знаю, может было больше, может меньше, не важно", - сказал Зеленский.
В его же кортеже, по словам президента, всего два-три автомобиля.
перший пішов
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima написав:Що це таке, де сьогоднішня зрада?
unicdima написав:Ганьба Зеленському!
Зебіли - тупі, як пробки. Нарешті примітивізм нинішньої системи освіти докотився до самих вершин влади. Можна міняти міністрів на сантехніків, а преЗедентів - на клоунів з цирку. І ніхто не побачить різниці)))