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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Політичні дискусії 5.8 5 33
1. Слуга народу
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1
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3%
1
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14
4. Батьківщина
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0
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0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
6
8. Свобода
3%
1
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
12%
4
10. Інші партії
18%
6
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 23:42

Re: Політичні дискусії

Що це таке, де сьогоднішня зрада?
Ледарі, дарую вам свіжу зраду, сьогодні поліцаї перекривали Бажана через кортеж.
Ганьба Зеленському!
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unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 00:18

  unicdima написав:Що це таке, де сьогоднішня зрада?
Ледарі, дарую вам свіжу зраду, сьогодні поліцаї перекривали Бажана через кортеж.
Ганьба Зеленському!

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в его кортеже "две-три машины", а на велосипеде ездить ему "не разрешают" из соображений безопасности. Об этом он сказал в интервью телеканалу 1+1, которому отчитался о своих первых 100 днях работы в качестве президента.

"Начну сначала: мы обещали ничего не перекрывать - мы не перекрываем. Мы обещали, что не будет кортежа, и, чтобы всем было известно, кортежи всегда были, и у предыдущей власти, от 8 до 12 машин. Восемь - это минимум, 12 - это то, о чем я знаю, может было больше, может меньше, не важно", - сказал Зеленский.

В его же кортеже, по словам президента, всего два-три автомобиля.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 00:25

  unicdima написав:Що це таке, де сьогоднішня зрада?
Ледарі, дарую вам свіжу зраду, сьогодні поліцаї перекривали Бажана через кортеж.

Полиция перехватила в Киеве автоколонну азербайджанцев, со стрельбой отмечавших прекращение огня в Карабахе

Сегодня многие жители столицы могли наблюдать вереницу автомобилей, преимущественно на иностранной регистрации, которые мчались по центральным улицам, а из окон высовывались и выкрикивали что-то парни с азербайджанскими флагами в руках.

В лучших кавказских традициях этот автопарад даже сопровождался стрельбой в воздух из огнестрельного оружия.

По информации наших источников в МВД, как только получен был сигнал о стрельбе на перехват колонны кавказцев выдвинулись экипажи патрульной полиции и подразделение полиции особого назначения.

В результате осмотров места происшествия в Печерском районе столицы выявлены стрелянные гильзы. Перехватить колонну удалось в Соломенском районе.

Со слов участников азербайджанского автопробега, преимущественно студентов столичных вузов, таким образом они отмечали вчерашнее заключение соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе с Арменией при посредничестве России.

  unicdima написав:Ганьба Зеленському!
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 08:20

  Ukrainian написав:
  unicdima написав:Що це таке, де сьогоднішня зрада?
Ледарі, дарую вам свіжу зраду, сьогодні поліцаї перекривали Бажана через кортеж.
Ганьба Зеленському!

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в его кортеже "две-три машины", а на велосипеде ездить ему "не разрешают" из соображений безопасности. Об этом он сказал в интервью телеканалу 1+1, которому отчитался о своих первых 100 днях работы в качестве президента.

"Начну сначала: мы обещали ничего не перекрывать - мы не перекрываем. Мы обещали, что не будет кортежа, и, чтобы всем было известно, кортежи всегда были, и у предыдущей власти, от 8 до 12 машин. Восемь - это минимум, 12 - это то, о чем я знаю, может было больше, может меньше, не важно", - сказал Зеленский.

В его же кортеже, по словам президента, всего два-три автомобиля.

перший пішов :D
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unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 08:43

  unicdima написав:Що це таке, де сьогоднішня зрада?


  unicdima написав:Ганьба Зеленському!
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 10:03

  Schmit написав:
  unicdima написав:Що це таке, де сьогоднішня зрада?


  unicdima написав:Ганьба Зеленському!


Зебіли - тупі, як пробки.
Нарешті примітивізм нинішньої системи освіти докотився до самих вершин влади.
Можна міняти міністрів на сантехніків, а преЗедентів - на клоунів з цирку.
І ніхто не побачить різниці)))

"замість слова “освічені” написано “освіДченНі”."


https://uainfo.org/blognews/1602483318- ... milki.html


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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 15:02

  Schmit написав:
  unicdima написав:Що це таке, де сьогоднішня зрада?


  unicdima написав:Ганьба Зеленському!

Пиши про що там, не маю наміру більше витрачати час на твої дурні відео без опису.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 16:20

  zРадио написав:Как мило - Грета Тунберг рекомендует американцам голосовать за Байдена. В этой новости прекрасно все...

Во-первых, школьница-малолетка, сама не являющаяся избирателем ни по возрасту, ни по уму. Во-вторых, гражданка Швеции что-то советует американцам...

У кого-то еще есть сомнения, что это блестящая информационная спецоперация, ручка от окна Овертона в руках взлослых, имеющих собственный меркантильный интерес?

Climate activist Greta Thunberg shows support for Biden
https://www.reuters.com/article/us-usa- ... SKBN26V0NO

а что вас удивляет - практически все "экологические" движения финансируются дерьмократами. кто платит, тот и заказывпет музыку... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 16:22

достаточно любопытная передача
https://www.youtube.com/watch?v=ErxJucZOrLA
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 16:23

  unicdima написав:Що це таке, де сьогоднішня зрада?
Ледарі, дарую вам свіжу зраду, сьогодні поліцаї перекривали Бажана через кортеж.
Ганьба Зеленському!

для начала нужно прокатить на выборах зе-конанду на предстоящих выборов, а такде их попередников и попередников попередников... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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