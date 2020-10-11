RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6651665266536654

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.8 5 33
1. Слуга народу
3%
1
2. ОПЗЖ
3%
1
3. ЄС
42%
14
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
6
8. Свобода
3%
1
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
12%
4
10. Інші партії
18%
6
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 16:25

  unicdima написав:
  Schmit написав:
  unicdima написав:Що це таке, де сьогоднішня зрада?

https://www.youtube.com/watch?v=P99Rm5n ... e=emb_logo
  unicdima написав:Ганьба Зеленському!

Пиши про що там, не маю наміру більше витрачати час на твої дурні відео без опису.

То не для тебе відео. Для тебе ось:

Короткий зміст, готуйтесь до зубожіння "нензи францоваті".
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1707
З нами з: 08.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 17:38

  Тракторист написав:
  unicdima написав:Що це таке, де сьогоднішня зрада?
Ледарі, дарую вам свіжу зраду, сьогодні поліцаї перекривали Бажана через кортеж.
Ганьба Зеленському!

для начала нужно прокатить на выборах зе-конанду на предстоящих выборов, а такде их попередников и попередников попередников... ;)

А шо такое ? Новые лица не помогли развалить Украину ?
Надо Шариковых во власть, чтобы с гарантией, верно ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5356
З нами з: 31.08.09
Подякував: 350 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 6651665266536654
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.