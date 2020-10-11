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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 12 жов, 2020 16:25
unicdima написав:
Пиши про що там, не маю наміру більше витрачати час на твої дурні відео без опису.
То не для тебе відео. Для тебе ось:
Короткий зміст, готуйтесь до зубожіння "нензи францоваті".
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Додано: Пон 12 жов, 2020 17:38
Тракторист написав: unicdima написав:
Що це таке, де сьогоднішня зрада?
Ледарі, дарую вам свіжу зраду, сьогодні поліцаї перекривали Бажана через кортеж.
Ганьба Зеленському!
для начала нужно прокатить на выборах зе-конанду на предстоящих выборов, а такде их попередников и попередников попередников...
А шо такое ? Новые лица не помогли развалить Украину ?
Надо Шариковых во власть, чтобы с гарантией, верно ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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