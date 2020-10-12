Додано: Пон 12 жов, 2020 18:43

Мы с господином Дудой убеждены, что Украина и Польша не могут сосуществовать иначе, как в мире, согласии, дружбе и взаимоуважении

Обещал закончить войну

Готов идти за Минском

Верит в мир с Путиным

Если не закончит войну – уйдет

Украина в НАТО – это не фантастика

Байден или Трамп? Оба за Украину

Много обещал, мало сделал: нужно время

Татаров никого не разгонял

Порошенко — олигарх. А думает, что президент

За рейтинги не цепляется. Но они не падают

В.З.:

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Далі - сьогодні 75 днів тиші, 75 днів не стріляють. У нас є з тимчасово окупованої території постріли…



ВВС: Пане президенте, це не зовсім так. Миру немає, тиші немає. Спостерігачі ОБСЄ, що стежать за ситуацією на Сході, розповіли про 1400 порушень режиму припинення вогню з липня. Ви стверджуєте, що обмін полоненими та припинення вогню змінили ситуацію. Насправді цього немає.



В.З.: Це так. Я розумію, що є такі складні й трагічні цифри. Якщо ми порівнюємо з вами 14 тисяч і, наприклад, у такий самий період раніше це було 80 чи 90 тисяч порушень, то ви бачите велику різницю.



Ми реально не реагуємо на якісь поодинокі постріли з окупованої території. Ми не маємо робити те, що призведе до ескалації цього конфлікту. Хоча є втрати.

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Сотрудничества ОПЗЖ и СН не избежать на Юго-Востоке, сказал нардеп. Позже в руководстве фракции СН подчеркнули: о политическом союзе речь не идет

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Ітогі подвєдьом. 2020-10-12Польша наш важный стратегический партнер в ЕСВроде, визит проходит ровно. Даже неожиданноЗеленский вёл себе, как музыкальная шкатулка. В которой ограниченной набор мелодий и он их выдавал в случайном порядке. Олигархи у него все равны, но только Порошенко склонял во всех падежах. О Коломойском. Ахметове, Пинчуке - ни словаВот полный текст интервьюИ в эту музыкальную шкатулку кто-то заботливо записывает мелодииТо у Зеленского "", а на замечание журналиста, что ОБСЕ зафиксировало 1400 нарушений, отвечает, мол, фигня, а вот раньше было больше и вообще, это всё одиночные выстрелы. 1400 - одиночные ?б***, яке воно тупеВедёт себя, как подросток, которого поймали на курении за сараеми ЭТО недоразумение представляет Украину.Если это так, то будет отлично. Но шото меня терзают смутные сомненияПадаждите, падаждите.Роттердам+ - "ограбление" народа. Но ЦентрЭнерго сейчас закупает в ДТЭК уголь по формуле Роттердам+Свинарчуки - ко-ко-ко-коррупция. Но размещают заказы у ГладковскогоВиртуозно развели хомячков. И разводить начали с 2015 годаОбычно, в дипломатичной практике, против глав государств редко вводят санкции. Только уж за особые заслуги. Лука таки заслужилЕщё перед парламентскими выборами я расписывал варианты коалиций в Верховной Раде.Но тогда сыграл вариант, когда моносброд СН получил большинствоНо в варианте, если СН не получает большинство я писал о слиянии СН и ОПЗЖ, негласном, конечно же. Этот вариант будет на местных выборахКачура, как и Дедушка, только озвучивает то, о чём и так говорят в СНСексуальные игры земноводных с пресмыкающимисяУчитель ведёт урок на русском языке - уже нарушение законаИ буквально вызверивается на ребёнка только потому, что ребёнок говорит по-украински